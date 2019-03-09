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Tandır ekmeği 'yok' satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

BAYBURT'un köylerinde asırlardır kadınlar tarafından yapılan ve sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan tandır ekmeği, son dönemde kentte yeniden geçim kaynağı oldu.

Tandır ekmeği 'yok' satıyor

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'un köylerinde asırlardır kadınlar tarafından yapılan ve sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan tandır ekmeği, son dönemde kentte yeniden geçim kaynağı oldu. Uzun süre tazeliğini koruyan tandır ekmeğinin üretimine başlayan Eyüp Bayrak,"Türkiye'nin her tarafından talep var. Sosyal medyadan tanıtıp, sipariş alıyoruz. Talep fazlalığından dolayı elimizde ürün kalmıyor, hepsini satıyoruz" dedi.
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kadınlar tarafından pişirilen tandır ekmeği, uzun yıllardır sürdürülen gelenekle, yapılış şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle tercih ediliyor. Etrafı çamurla sıvanmış özel tandırda pişirilen ekmek, hazırlanırken birçok evreden geçiyor. Mayalanmış hamur, bir süre bekletildikten sonra ekşimesiyle tandırın başına getirilerek, eşit şekilde yumaklara ayrıldıktan sonra, elde çırpılarak açılıyor. Hamur, yöredeki damak tadına göre, üzerine un, kepek, yumurta veya su serpildikten sonra, tandırın içine konularak pişiriliyor. Bu işlemlerden sonra pişen ekmek, bol miktarda stoklanarak, uzun süre saklanabiliyor.
'ELİMİZDE ÜRÜN KALMIYOR'
Eyüp Bayrak adlı girişimci de Bayburt'ta tandır ekmeği üretip satmaya başladı. Bayburt kültüründe tandır ekmeğinin önemli yeri olduğunu belirten Bayrak, "Tandır ekmeği bizim kültürümüzde çok önemli bir yer tutuyor. Fakat neredeyse unutulacak duruma geldi. İnsanlar bu tadı seviyor ve özlüyorlar. Ben de bu özlemi gidermek adına Bayburt'ta bir tandır evi açtım. Yaptığımız ürünlerin büyük çoğunluğunu başka şehirlere gönderiyoruz, geri kalanını da iç piyasada satıyoruz. Burası ticari bir işletme olmasının yanı sıra, gurbetteki vatandaşlarımızın da özlemini gidermesi için iyi bir hizmet. Tandır ekmeği el emeği ile yapılan, organik bir üründür. Tandır ekmeğinin içerisinde, tuz, un, kepek ve mayadan başka hiçbir katkı maddesi yoktur. İstanbul, Ankara ve Türkiye'nin her tarafından talep var. Sipariş verenlerin Bayburtlu olmasına gerek yok, ekmeğin tadını bilen herkese gönderebiliyoruz. Sosyal medya hesabımız üzerinden kendimizi tanıtıyoruz, sipariş alıyoruz. Talep fazlalığından dolayı elimizde ürün kalmıyor, hepsini satıyoruz" diye konuştu.
'DOĞAL MALZEMELER KULLANIYORUZ'
İşletmede çalışan Zühre Aydın da tandır ekmeğinin içerisinde doğal malzemelerin yer aldığını belirterek, "Tandır ekmeğimiz güzel, sağlıklı. İçerisine doğal malzemeler koyuyoruz, yaşlılarımız ve hastalarımız için daha sağlıklı olması için. Çok seveni var. Özellikle sabah vakitlerinde çok satılıyor. Onlar bizim tandır ekmeğimizi sevdikçe, bizler de mutlu oluyoruz. Ben de burada çalışarak evime ekonomik olarak katkı sağlıyorum" dedi.

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Tandır ekmeği 'yok' satıyorTandır ekmeği 'yok' satıyorTandır ekmeği 'yok' satıyorTandır ekmeği 'yok' satıyor

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