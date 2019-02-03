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Tandır ekmeğinden engellilere gelir

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 12:54 | Son Güncelleme

Batman'da belediyenin desteğiyle kurulan tandırevinde engelliler, ürettikleri ekmeklerin satışından gelir elde ediyor

Batman'da engelliler, kurdukları tandırevinde ürettikleri ekmeklerin satışından kazanç sağlıyor.

Batman Engelsiz Yaşam Derneği, Batman Belediyesi'nin katkısıyla Kültür Mahallesi'nde kiraladığı iki katlı evin bahçesinde 3 tandır kurdu. Engelli ve engelli yakını 6 kadının çalıştığı tandırevinde günlük üretilen 400 ekmeğin tanesi 2 liraya satılıyor.

Dernek başkanı Beyhan Özgener, yaptığı açıklamada, daha önce bir iş hanındaki dernekte zor şartlar altında faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un desteğiyle kiraladıkları yeri, engelli kadınların çalışabileceği bir yere dönüştürdüklerini aktaran Özgener, şöyle konuştu:

"Engelliler bu tandırdan ücretsiz ekmek alıyor. Engelli kardeşlerimiz artık başkasına yük olmadan üretmenin ve ailelerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor. Engellilere her zaman sahip çıkan ve birçok engelliye ekmek kapısı açan Batman Belediye Başkan Vekilimiz Aksoy'a teşekkür ederim."

Altı çocuk annesi Fatma Yaman, ekmek üretimi sayesinde gelir elde etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayfer Orak da kazandığı parayla 3 çocuğunu okuttuğunu söyledi.

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Batman Batman Belediyesi Batman Engelsiz Yaşam Derneği tandır ekmeği

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