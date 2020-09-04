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  4. Tandır evinde yangın çıktı: İtfaiye ekipleri tüpü son anda çıkarttı

Tandır evinde yangın çıktı: İtfaiye ekipleri tüpü son anda çıkarttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 20:01 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de tandır evinde çıkan yangına erken müdahale yapan itfaiye ekipleri, mutfak tüpünü son anda çıkartarak olası facianın önüne geçti.Yangın, saat 18.30 sıralarında Kırıkkale Kaletepe Mahallesi’ndeki 1027.

Kırıkkale’de tandır evinde çıkan yangına erken müdahale yapan itfaiye ekipleri, mutfak tüpünü son anda çıkartarak olası facianın önüne geçti.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Kırıkkale Kaletepe Mahallesi’ndeki 1027. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Dinçer’in evinin bahçesinde ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına erken müdahalede bulunan Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, tandır evindeki mutfak tüpünü son anda kurtararak büyük bir faciayı önledi. 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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