Tandıra düşen kadın hayatını kaybetti

Bayburt merkeze bağlı Kop köyünde tandıra düşen Fadime Akburak (65) feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat Akburak evde bulunan tandırın küllerini temizlediği sırada, dengesini kaybederek tandırın içine düştü. Bir müddet kendisinden haber alınamayan komşuları Akburak’ı tandırın içerisine düşmüş olarak buldular.

Olayın haber verilmesi üzerine tandırdan çıkarılan Akburak’ın öldüğü anlaşıldı. Köye gelen ambülans ile Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan Fadime Akburak’ın naaşı daha sonra otopsi için Trabzon adli tıp kurumuna gönderildi.

Yaşlı kadının cenazesi Kop köyü camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

