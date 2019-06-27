HABER

Tandıra düşen kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

Bayburt merkeze bağlı Kop köyünde tandıra düşen Fadime Akburak (65) feci şekilde can verdi.Edinilen bilgiye göre, sabah saat Akburak evde bulunan tandırın küllerini temizlediği sırada, dengesini kaybederek tandırın içine düştü.

Bayburt merkeze bağlı Kop köyünde tandıra düşen Fadime Akburak (65) feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saat Akburak evde bulunan tandırın küllerini temizlediği sırada, dengesini kaybederek tandırın içine düştü. Bir müddet kendisinden haber alınamayan komşuları Akburak’ı tandırın içerisine düşmüş olarak buldular.
Olayın haber verilmesi üzerine tandırdan çıkarılan Akburak’ın öldüğü anlaşıldı. Köye gelen ambülans ile Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan Fadime Akburak’ın naaşı daha sonra otopsi için Trabzon adli tıp kurumuna gönderildi.
Yaşlı kadının cenazesi Kop köyü camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Taksiciye evinin önünde silahlı saldırıTaksiciye evinin önünde silahlı saldırı
10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü: Ehliyetim olmadığı için kaçtım10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü: Ehliyetim olmadığı için kaçtım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar! Polis denizde 3 saat arama yaptı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.