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Tandıra düşen minik Elfanur, yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 10:26 | Son Güncelleme

IĞDIR'da merkeze bağlı Halfeli beldesinde tandıra düşen Elfanur Kılıç (3), hayatını kaybetti.

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da merkeze bağlı Halfeli beldesinde tandıra düşen Elfanur Kılıç (3), hayatını kaybetti.
Halfeli beldesindeki yaşayan Kılıç ailesinin kızları Elfanur Kılıç, dün annesinin ekmek pişirdiği tandıra düştü. Olay sırasında yalnız olan Elfanur'un çığlıkları üzerine aile, yardıma koştu. Tandırdan ağır yaralı olarak çıkarılan Eflanur Kılıç, çağrılan ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Eflanur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Acı haberi öğrenen aile gözyaşlarını tutamadı.

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