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Tandıra gömülüp üzerine beton dökülen çiftin oğulları isyan etti: Anneme bir mezar bile çok görüldü

10.06.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 22 gün önce kayıplara karışan Mehmet Turhan ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Firdevs Öztürk, tandıra gömülü halde bulundu. Çifti öldürerek yeni yapılan tandıra gömdükleri belirlenen Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Anne ve babasını bulmak için canlı yayına çıkan Yusuf Turhan ise aldığı haber sonrası konuşmakta güçlük çekerken "Anneme bir mezarı bile çok gördü" dedi.

İlk olarak Müge Anlı'nın programında konu olayda oğul Yusuf Turhan babası Mehmet Turhan ve annesi Firdevs Öztürk'ü aramaya çıkmış, anne ve babasının ölümünden amcasını sorumlu tutmuştu. Kayseri'de 22 gündür kayıp olan çiftin vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınları ile iletişime geçti. Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ın çelişkili ifadeleri sonrası ekipler, takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama çalışması yaptı.

ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ BETON KALIBI İÇİNDE TANDIRDA BULUNDU

Kadavra köpeği ile yapılan aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kürek yardımı ile kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin öldürüldükten sonra çuval ile tandırın içine atıldığı, üzerine beton döküldüğü tespit edildi. Tandır içinden çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KARDEŞ, YENGE VE YEĞEN GÖZALTINA ALINDI

Kayseri emniyetinin dört gün önce gözaltına aldığı şüpheli kardeş Yusuf Turhan ile eşi Necla Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan'dan cinayete ilişkin herhangi bir itiraf gelmezken, bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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"ANNEME BİR MEZARI BİLE ÇOK GÖRDÜ"

Öte yandan olay sonrası tekrar Müge Anlı'nın programına katılan acılı evlat, yaşanılanlar karşısında gözyaşlarına boğuldu. Günlerce anne ve babasından gelecek bir haberi bekleyen acılı çiftin oğlu Yusuf Turhan canlı yayında amcasından şüphelendiğini belirterek, "Üç kuruşluk bir arsa için bu yapılır mı? Kendi kız kardeşine işkence yapıp öldüren anneme ne yapmıştır? Öldürüp üstüne beton dökmüş. Benim annem bunu mu hak etti? Anneme bir mezarı bile çok gördü. Sen o evde nasıl oturabilecektin?" ifadelerini kullandı.

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Kayseri'de vahşet! Kayıp olarak aranan çifti öldürüp tandıra gömmüşlerKayseri'de vahşet! Kayıp olarak aranan çifti öldürüp tandıra gömmüşler


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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