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Tandırda yakılan adamı 17 yaşındaki kızının öldürdüğü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 12:29 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da, birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Abdullah Gazi A.’yı (37) öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf eden Kıymet A.

Tandırda yakılan adamı 17 yaşındaki kızının öldürdüğü ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da, birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Abdullah Gazi A.’yı (37) öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf eden Kıymet A. ile kızı Gizem A. (17) adliyeye çıkartıldı. Abdullah Gazi A.’yı büyük kızı Gizem A.’nın öldürdüğü ortaya çıktı.
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde ikamet eden Kıymet A., 28 Ocak’ta polise giderek bir süre önce boşandığı, ancak dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettikleri Abdullah Gazi A.’nın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis soruşturma başlattı. Abdullah Gazi A.’nın izine rastlanamazken, Kıymet A. ise dini nikahlı eşinin bulunması için İstanbul’da özel bir televizyon kanalından yardım istedi. Arama çalışmaları sürerken, küçük kızı A.A. (14) dün Emniyet Amirliğine giderek, babasını annesinin öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kıymet A.’nın bir televizyon programına katılmak için İstanbul’da olduğunu belirledi. Program sonrası İstanbul’da polis ekiplerince gözaltına alınan Kıymet A., eşini öldürdüğünü itiraf etti. Kıymet A., cesedi evin arkasındaki tandırda yaktığını söyledi. Kıymet A.’nın verdiği bilgiler üzerine polis ekipleri yaptıkları aramada, ev ve tandırda buldukları battaniye, koltuk parçaları, halı, örtü ve paketleri incelemek üzere emniyete götürdü.
Polis, Kıymet A.’nın büyük kızı Gizem A.’yı da gözaltına aldı. İstanbul’daki ilk sorgusunun ardından dün gece Afyonkarahisar’a getirilen Kıymet A., işlemlerinin ardından sabah saatlerinde kızı Gizem A. ile Çay Adliyesi’ne götürüldü.
Abdullah Gazi A.’yı lise 3. sınıf öğrencisi büyük kız Gizem A.’nın öldürdüğü ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre; Abdullah Gazi A. eve alkollü geldi. Alkollü olan Abdullah Gazi A. nikahlı eşi Kıymet A.’ya senet imzalattırmak istedi. Senetle imza atmayan Kıymet A.’yı silahla tehdit ettiğini gören 17 Yaşındaki Gizem A., silahı alarak babasını vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden Abdullah Gazi A’nın cesedini anne Kıymet A. ve büyük kızı Gizem A. cesedi evin yakınındaki tandır fırınına götürerek burada yaktı. Daha sonra aile fertleri olay ortaya çıkarsa cinayeti anne Kıymet A.’nın üstleneceği yönünde sözleşti.
Böylece cinayet ortaya çıkınca da cinayeti anne Kıymak A.’nın üstlendiği ortaya çıktı.

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