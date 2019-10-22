HABER

Tandırda yanmış köpek yavrusu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 23:08 | Son Güncelleme

Siirt’te tandırda bulunan yavru köpek ölüsü görenleri hayrete düşürdü.

Siirt’te tandırda bulunan yavru köpek ölüsü görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan vahşet vatandaşların tepkisini çekti.
Edinilen bilgiye göre olay, Alan Mahallesi 1648. Sokak’ta meydana geldi. Okul çıkışı mahallede kötü kokuların geldiğini hisseden çocuklar, kokunun yoğun geldiği tandırı kontrol edip yavru köpeği yanmış halde gördü. Yaşanan vahşet, mahallelinin tepkisine neden oldu. Mahalleden kötü koku geldiği için etrafı araştırdıklarını ve kokunun tandırdan geldiğini belirlediklerini kaydeden Seyithan Cengiz adlı vatandaş, tandırın içine baktıklarında yanmış köpek yavrusunu gördüklerini dile getirdi. Cengiz, “Biz okuldan geldik, eve gidecektik pis kokular geliyordu. Tandıra baktık ölmüş köpek vardı, üzüldük. Böyle vicdansızlık yok” dedi.
Esra Yıldız adıl öğrenci ise, "Okuldan gelirken 7 tane köpek gördük. Kim olduğunu bilmediğimiz kişi, yavru köpeği alıp tandırın içine atmış çok şiddetli bir yangınla beraber köpek yanmış. Bu olayı kınıyoruz" diye konuştu.

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
Sevgi evlerinde kız öğrenciler ve personel arasında arbede çıktı: 1 yaralıSevgi evlerinde kız öğrenciler ve personel arasında arbede çıktı: 1 yaralı
Bolu'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralıBolu'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Satan satana! Tam 7 ton

Satan satana! Tam 7 ton

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.