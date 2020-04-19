Tane tane pilav nasıl yapılır?

Pilavın tane tane olması için birçok pratik yöntem var. Sırasıyla her bir yöntemi uyguladığınızda siz de kusursuz bir pilav pişirmiş olacaksınız! Şimdiden afiyet olsun. İşte o tarif...
Baldo pirinç kullanabilirsiniz. Bu en iyi seçim olacaktır!
Baldo pirinç iyi pişer ve diğer pirinçlere göre çok daha lezzetlidir.
Pilav yapacaksanız pirincinizi ıslatmak zorunda değilsiniz.
Fakat bol suyla yıkamanız ve varsa pirincin taşlarını mutlaka ayıklamanız gerek.
Öneri: Islatılmış pirinç daha iyi pişer.
Tereyağı yerine az miktarda zeytinyağı da tercih edebilirsiniz.
Fakat bir sağlık sorununuz yoksa en iyisi tereyağlı bir pilav pişirmeniz olacaktır.
Pilavı tane tane yapan etkenlerden biri de tereyağıdır!
Bol suyla yıkayıp temizlemiş olduğunuz pirincinizi tereyağlı tencereye aktarın.
Kısık ateşte uzunca bir süre kavurmaya başlayın. İyice kavrulduğundan emin olana kadar kavurma işlemini sürdürün.
Alt kısımdan yukarı kısma doğru karıştırın, bu şekilde pilavınızın lapa lapa olmasını engellemiş olursunuz.
Kesinlikle tahta kaşık kullanmalısınız.
Pilav pişirirken en önemli kural ölçülü olmaktır!
Pilavınızın tane tane pişmesi için 1 su bardağı pirince 1,5 su bardağı kadar su koyun.
Kullanacağınız suyun iyice kaynamış ve birkaç dakika kadar da beklemiş bir su olması önemli.
Öneri: Normal su kullanmak zorunda değilsiniz; et suyu ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Bu seçim tamamen damak tadınıza kalıyor.
Yapılan en sık hatalardan biri de piştiği esnada pilavı durmaksızın karıştırmaktır. Pilavı karıştırmamalısınız.
Suyu eklediğinizde biraz karıştırıp bırakın.
Daha sonra kapağını kapatabilirsiniz. Ardından pilavınız göz göz olana kadar dokunmamalısınız.
Yüksek ateşte pişirilmiş pilav her zaman lapa olacağından pilavınızı kısık ateşte pişirmelisiniz.
Ateşin en kısık seviyede olduğundan emin olun.
Pilav piştiği esnada tencerenin kapağını açmamalısınız.
Kapağı açarsanız tenceredeki buhar yok olur, pilavın pişme zamanı daha da uzar ve pilav lapalaşır.
Tencere kapağı sadece pilav suyunu çektiğinde açılmalı.
Pilav iyice piştikten sonra demini alması için demlenmeye bırakın.
Demleme işlemini tencere kapağının alt kısmına bir havlu kağıt yerleştirerek yapabilirsiniz.
Daha sonra kapağı tamamen kapatın ve 15-20 dakika süresince demlendirin. İşte bu kadar. Afiyet olsun!
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