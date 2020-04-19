YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tane tane pilav nasıl yapılır?

Tane tane pilav nasıl yapılır?

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her yemeğin yanına yakışan pilavı tane tane yapmak bir hayli zor görünse de aslında sanıldığı kadar bir zahmeti yok, göreceksiniz! Sofralarınıza lezzet katacak tane tane pilav tarifine hazır mısınız?

Tane tane pilav nasıl yapılır?

Pilavın tane tane olması için birçok pratik yöntem var. Sırasıyla her bir yöntemi uyguladığınızda siz de kusursuz bir pilav pişirmiş olacaksınız! Şimdiden afiyet olsun. İşte o tarif...

1.HER ZAMAN KALİTELİ BİR PİRİNÇ KULLANIN

Baldo pirinç kullanabilirsiniz. Bu en iyi seçim olacaktır!

Baldo pirinç iyi pişer ve diğer pirinçlere göre çok daha lezzetlidir.

2.BALDO PİRİNCİ GÜZELCE ISLATIN, PİRİNCİ BOL SUYLA YIKAYIN

Pilav yapacaksanız pirincinizi ıslatmak zorunda değilsiniz.
Fakat bol suyla yıkamanız ve varsa pirincin taşlarını mutlaka ayıklamanız gerek.
Öneri: Islatılmış pirinç daha iyi pişer.

3.TEREYAĞI KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERİN

pivas

Tereyağı yerine az miktarda zeytinyağı da tercih edebilirsiniz.
Fakat bir sağlık sorununuz yoksa en iyisi tereyağlı bir pilav pişirmeniz olacaktır.
Pilavı tane tane yapan etkenlerden biri de tereyağıdır!

4.PİRİNCİNİZİ İYİCE KAVURUN

pivas2

Bol suyla yıkayıp temizlemiş olduğunuz pirincinizi tereyağlı tencereye aktarın.
Kısık ateşte uzunca bir süre kavurmaya başlayın. İyice kavrulduğundan emin olana kadar kavurma işlemini sürdürün.
Alt kısımdan yukarı kısma doğru karıştırın, bu şekilde pilavınızın lapa lapa olmasını engellemiş olursunuz.
Kesinlikle tahta kaşık kullanmalısınız.

5.ÖLÇÜLÜ HAREKET ETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Pilav pişirirken en önemli kural ölçülü olmaktır!
Pilavınızın tane tane pişmesi için 1 su bardağı pirince 1,5 su bardağı kadar su koyun.
Kullanacağınız suyun iyice kaynamış ve birkaç dakika kadar da beklemiş bir su olması önemli.
Öneri: Normal su kullanmak zorunda değilsiniz; et suyu ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Bu seçim tamamen damak tadınıza kalıyor.

6.PİLAV PİŞERKEN KARIŞTIRMAYIN

Yapılan en sık hatalardan biri de piştiği esnada pilavı durmaksızın karıştırmaktır. Pilavı karıştırmamalısınız.
Suyu eklediğinizde biraz karıştırıp bırakın.

Daha sonra kapağını kapatabilirsiniz. Ardından pilavınız göz göz olana kadar dokunmamalısınız.

7.PİLAVI KISIK BİR ATEŞTE PİŞİRİN

Yüksek ateşte pişirilmiş pilav her zaman lapa olacağından pilavınızı kısık ateşte pişirmelisiniz.
Ateşin en kısık seviyede olduğundan emin olun.

8.PİLAV PİŞERKEN KAPAĞINI AÇMAYIN

Pilav piştiği esnada tencerenin kapağını açmamalısınız.
Kapağı açarsanız tenceredeki buhar yok olur, pilavın pişme zamanı daha da uzar ve pilav lapalaşır.
Tencere kapağı sadece pilav suyunu çektiğinde açılmalı.

9.PİLAVINIZIN DEMLENDİĞİNDEN EMİN OLUN

Pilav iyice piştikten sonra demini alması için demlenmeye bırakın.
Demleme işlemini tencere kapağının alt kısmına bir havlu kağıt yerleştirerek yapabilirsiniz.
Daha sonra kapağı tamamen kapatın ve 15-20 dakika süresince demlendirin. İşte bu kadar. Afiyet olsun!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
Bu besinler dizleri tamamen yeniliyor! Zerdeçal, kabak çekirdeği...Bu besinler dizleri tamamen yeniliyor! Zerdeçal, kabak çekirdeği...
Gaziantep’ten selamlar: İslim kebabı tarifi Gaziantep’ten selamlar: İslim kebabı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tane tane pilav nasıl yapılır?, pilav tarifi,

En Çok Okunan Haberler

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

O yoruma çıldırdı! 'Kendi b.knda boğul!'

O yoruma çıldırdı! 'Kendi b.knda boğul!'

Acun çileden çıktı! 'Her şeyi ispat edeceğim'

Acun çileden çıktı! 'Her şeyi ispat edeceğim'

Yumurtayı kaç dakika haşlarsak hangi kıvamda olur?

Yumurtayı kaç dakika haşlarsak hangi kıvamda olur?

Bu besinler dizleri tamamen yeniliyor! Zerdeçal, kabak çekirdeği...

Bu besinler dizleri tamamen yeniliyor! Zerdeçal, kabak çekirdeği...

Kurabiye için fırına gerek yok! Tavada kurabiye nasıl yapılır?

Kurabiye için fırına gerek yok! Tavada kurabiye nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

4 Farklı Türk Kahvesi Tarifi

4 Farklı Türk Kahvesi Tarifi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayatlamayan açma tarifi

Bu tarifle yapılan açma 4 gün bayatlamıyor!

Evde lahmacun nasıl yapılır?

Siz de evde lahmacun yapabilirsiniz!

Dizleri yenileyen doğal kür ve tarifler

Bu besinler dizleri tamamen yeniliyor! Zerdeçal, kabak çekirdeği...

Tavada kurabiye nasıl yapılır?

Kurabiye için fırına gerek yok! Tavada kurabiye nasıl yapılır?

Yumurtayı kaç dakika haşlarsak hangi kıvamda olur?

Yumurtayı kaç dakika haşlarsak hangi kıvamda olur?

Köftecilerin herkesten sır gibi sakladıkları o tarif! Evde leziz köfte ekmek tarifi!

Köftecilerin herkesten sır gibi sakladıkları o tarif! Evde leziz köfte ekmek tarifi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.