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Tanem Sivar'dan Acun Ilıcalı'ya teşekkür!

17.06.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Tanem Sivar geçmiş günleri yad etti. Televizyon kariyerine Acun Ilıcalı'nın yanında başlayan Sivar, ekrana çıktığı ilk anın görüntüsünü paylaştı.

1980 yılında Amerika'da dünyaya gelen Tanem Sivar, San Diego State Üniversitesi'nin Televizyon-Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Türkiye'ye gelen Sivar, 2005 yılında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'yla çalışmaya başladı. İlk kez Acun Firar'da programıyla kamera karşısına geçen güzel sunucu çok sayıda başarılı işe imza attı.

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Ünlü sunucu sosyal medya hesabından ilk kez kamera karşısına çıktığı anın görüntüsünü paylaştı. Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'a teşekkür eden Sivar, 'Her şey işte böyle başladı... 24 yaşında ilk ekran tecrübem ve bana çok güzel kapılar açan Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'a sonsuz teşekkür edesim geldi bu gece... Saç yok, makyaj yok, styling yok, tecrübe yok, sadece çene!' ifadelerini kullandı.

2017 yılında yelken sporcusu Edhem Dirvana ile nikah masasına oturan Tanem Sivar, bir süredir Marmaris'te yaşıyor.

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Acun Ilıcalı
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