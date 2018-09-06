Tanem Sivar'ın köpeklerinin zehirlenmesiyle ilgili bilirkişi incelemesi yapılacak

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana çiftinin Labrador cinsi iki köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşusu Kaan Ü.'nün (54) 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Hakim, olay yerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vererek, duruşmayı ertelendi. Marmaris'in turistik Bozburun Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana'nın 'Jango' ve 'Pamuk' adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen, çiftin komşusu Kaan Ü., geçen yıl kasım ayından jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan Kaan Ü., 22 Kasım 2017'de nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Avukatlarının itirazı sonucu Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği, sanık Kaan Ü.'yü serbest bıraktı. Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda, Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana'nın şikayetçi olduğu Kaan Ü. hakkında, köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı. Tutuksuz sanık Kaan Ü.'nün, Türk Ceza Kanunu'nun 151/2 maddesi kapsamında 'mala zarar verme' suçundan, 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması istendi. Davanın ikinci duruşması bugün Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava için hayvanseverler ve Dirvana ailesinin yakın dostları ile İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz da adliyeye geldi. İstanbul Barosu ve Baro'nun Hayvan Hakları Komisyonu adına avukatlar Yasemin Babayiğit, Harika Kocacık ve Beliz Özkan Sunucu, duruşmaya katıldı. Duruşmada sanık Kaan Ü., suçlamaları kabul etmedi. Kaan Ü.'nün mahkemeye bildirdiği tanık da hiçbir şey bilmediğini söyledi. Bunun üzerine tanıklığı düşürüldü. Hakim, bilirkişi heyetinin, olay yerine inceleme yapmasına karar verdi. Duruşma 25 Aralık 2018 tarihine ertelendi. Adliyeden ayrılan sanık Kaan Ü., kameralara açıklama yapacağı sırada bir kadın "Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Vicdanın olsun, niye böyle yapıyorsun" dedi. Bunun üzerine aralarında kısa süreli tartışma yaşandı. Kaan Ü., avukatıyla birlikte, sorulara cevap vermeden hızlı adımlarla adliyeden ayrıldı. Duruşma öncesi açıklama yapan Tanem Sivar, "Uzun bir sürecin içindeyiz. Halen kanıtlar inceleniyor ve şahitler dinleniyor. Toplum için doğru karar verileceğine inanıyoruz. Hayvana şiddetle ilgili cezaların artırılması için kampanyamız çok yoğun devam ediyor. Bu kişilerin ne kadar zarar verdiklerini göstermeye çalışıyoruz. Biz payımıza düşeni yapıyoruz. İlk günkü gibi acımızı paylaşan ve destek olanlara teşekkürler" dedi. Edhem Dirvana ise "Asıl gerekli olan eğitim. Eğitim şart. Bu tür suçları işleyenleri, küçük yaştan itibaren eğiterek düzeltebilirsiniz. Belli bir yaştan sonra eğitim fayda etmiyor. Hapis cezası da eğitmiyor. İnsanları küçük yaşta hayvan ve canlı sevgisiyle büyütmeliyiz. Tecavüzcülerin, hayvan ve insana şiddet gösterenlerin toplumdan ayıklanması lazım. Bizim canımız çok yandı. Bundan sonra başkasının canı yanmasın diye mücadele veriyoruz. Bu dava ile ibretlik bir ceza çıkması için ilgileniyoruz. Hiçbir şey bizim yaşadığımız acıları ve kayıpları ortadan kaldırmıyor. Ama adalet sistemine sonsuz güveniyoruz. Türk adaleti yavaş işler ama mutlaka işler ve tecelli eder. Adalet sistemin hızlanması gerekiyor. Mağdurun süreçte daha da mağdur olduğu bir durum kabul edilemez. Suçlu, bir mağduriyet yaşatmak için uğraşıyor. Bu mağduriyet artınca ekmeğine yağ sürülüyor. Geç gelen adalet adalet değildir, hızlı olmasını istiyoruz" dedi.

