Taner Atilla kimdir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Taner Atilla'nın ölümü üzerine yazılı açıklama yapıldı. Bu kapsamda Taner Atilla kimdir? Nereli? Taner Atilla ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

TANER ATİLLA KİMDİR? NERELİ?

Taner Atilla 1942 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Taner Atilla, Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdikten sonra 1959'da foto muhabiri olarak Ankara'daki bir gazetede işe başladı.

Çok sayıda gazete, dergi ve haber ajansında çalıştı. Bu medya kuruluşlarında muhabirlikten genel müdürlüğe kadar görev yaptı. Çeşitli mesleki ödülleri bulunuyor.

“Güneydoğu Olayları ve Gerçekler” ile “Fotoğraf Sanatı” kitapları yayınlandı. Sürekli Basın Kartı sahibi Taner Atilla evli, dört çocuk babasıydı.

TANER ATİLLA ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamaya göre gazeteci Taner Atilla geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

İşte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklama:

“Değerli meslektaşımız Taner Atilla'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Taner Atilla'nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Taner Atilla'nın cenazesi 23 Mart Çarşamba (bugün) öğle namazının ardından Kumburgaz Sahil Camisi'nden alınarak Kumburgaz Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TANER ATİLLA KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Taner Atilla 80 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

