Taner Kılıç'ın yurt dışı yasağı kaldırılmadı

Duruşmada, Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Kılıç'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi.Büyükadada'da 5 Temmuz'da yaptıkları toplantıyla ilgili olarak insan hakları savunucusu 11 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya tutuksuz yargılanan Taner Kılıç, İlknur Üstün, Nejat Taştan, Veli Acu ve Günal Kurşun ile avukatları katıldı. Duruşmayı Uluslararası Af Örgütü'nün temsilcileri de izledi.

Taner Kılıç ve Nalan Erkem'in avukatı Murat Dinçer, müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti. İlknur Üstün'ün avukatı Oya Aydın ise dava soruşturmasının gizli tanık ihbarı ile başlatıldığını söyleyerek, şu ana dek herhangi bir suç unsurunun ortaya çıkmadığını bu nedenle beraat talep ettiğini ifade etti. Taner Kılıç'ın duruşmalardan vareste tutulmasına hükmeden mahkeme heyeti, Kılıç'ın hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devam etmesini kararlaştırdı.

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