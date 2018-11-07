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Taner Kılıç'ın yurt dışı yasağı kaldırılmadı

07.11.2018 17:23 | Son Güncelleme

Büyükada davasına bugün İstanbul'da devam edildi.

Taner Kılıç'ın yurt dışı yasağı kaldırılmadı

Duruşmada, Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Kılıç'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi.Büyükadada'da 5 Temmuz'da yaptıkları toplantıyla ilgili olarak insan hakları savunucusu 11 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya tutuksuz yargılanan Taner Kılıç, İlknur Üstün, Nejat Taştan, Veli Acu ve Günal Kurşun ile avukatları katıldı. Duruşmayı Uluslararası Af Örgütü'nün temsilcileri de izledi.

Taner Kılıç ve Nalan Erkem'in avukatı Murat Dinçer, müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti. İlknur Üstün'ün avukatı Oya Aydın ise dava soruşturmasının gizli tanık ihbarı ile başlatıldığını söyleyerek, şu ana dek herhangi bir suç unsurunun ortaya çıkmadığını bu nedenle beraat talep ettiğini ifade etti. Taner Kılıç'ın duruşmalardan vareste tutulmasına hükmeden mahkeme heyeti, Kılıç'ın hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devam etmesini kararlaştırdı.

İddianamede neler var?

İnsan hakları savunucusu sekiz sanık geçen yıl Temmuz ayında İstanbul Büyükada'da düzenledikleri bir toplantı sırasında gözaltına alınıp tutuklanmış, 25 Ekim 2017'deki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç ise Büyükada'daki etkinlikten bir ay önce İzmir'de Gülen hareketi ile bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Kılıç'ın Gülen yapılanmasının şifreli mesajlaşma programı Bylock kullandığı ileri sürülmüştü.

Ancak Af Örgütü bu iddiaların asılsız olduğunu, Kılıç'ın söz konusu haberleşme programını ne cep telefonuna indirdiğini ne de kullandığını açıklamıştı. Hakkında başka bir soruşturma açılan Taner Kılıç'ın dosyası daha sonra Büyükada davasıyla birleştirilmişti. Büyükada davasında aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi'nin de olduğu 11 kişi tutuklu yargılanıyor. İlk duruşmada tahliye edilen ve haklarında adli kontrol kararı alınmayan Steudtner ve Gharavi daha sonra Türkiye'den ayrılmıştı.

dpa, HT/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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