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Taner Tolga Tarlacı kimdir? Taner Tolga Tarlacı öldü mü?

25.03.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programı ile tanınan Taner Tolga Tarlacı sosyal medyanın gündemine oturdu. Hakkında öldüğü yönünde çıkan haberler ile gündeme gelen Taner Tolga Tarlacı’nın kim olduğu araştırılıyor. Kıbrıs aksanı ile bir dönem büyük bir kitle eden Taner Tolga Tarlacı’nın hayatı merak ediliyor. Peki, Taner Tolga Tarlacı öldü mü? Taner Tolga Tarlacı kimdir? İşte, ayrıntılar…

Taner Tolga Tarlacı kimdir? Taner Tolga Tarlacı öldü mü?

Survivor’da tanınan Taner Tolga Tarlacı bir dönem büyük bir hayran kitlesi elde etmişti. Yarışmadaki halleri ile çok konuşulan Survivor Taner uzun bir süre sonra hakkında öldüğü yönünde çıkan haberler ile yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada konuşulan iddiaların ardından Taner Tolga Tarlacı’nın yaşı ve kim olduğu merak konusu oldu. İşte, detaylar…

TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?

Taner Tolga Tarlacı 2 Eylül 1984 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Aslen Kayserili olan Tarlacı, 8 yaşına kadar Almanya’da eğitim aldıktan sonra ailesi ile birlikte Mersin’e taşınmıştır. 2005 senesinde Kıbrıs’a yerleşen Taner Tolga Tarlacı, Girne Amerikan Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunudur. Taner Tolga Tarlacı’nın tanınmasının nedeni ise Survivor yarışmasındaki sıradışı halleridir.

TANER TOLGA TARLACI ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada öldüğü konuşulan Taner Tolga Tarlacı’nın hayatını kaybettiği veya kaybetmediği yönünde henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Bir kavgada yaşamını yitirdiği konuşulan Tarlacı’nın ailesi tarafından bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.


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survivor Taner Tolga Tarlacı

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