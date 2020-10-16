Tanesi 1,5 kilo geliyor! Dayanıklı, iri, bol sulu...

Santa Maria cinsinde hasat bittikten sonra haziran ayında deveci ağaçlarında tekleme (seyreltme) yapıldığı bilgisini veren Özcan, "Devecide büyümeyen meyveleri seyreltiyoruz ki diğerleri daha iyi gelişsin. Dolayısıyla küçük armut sayısı az, boyut istediğimiz gibi." diye konuştu.

Armudun iriliğinin, meyvenin ağaçtaki yoğunluğuna ya da ağacın yapısına göre değiştiğini aktaran Özcan, ideal, piyasada tutulan tüketilen ağırlığın 300-400 gram olduğunu dile getirdi.

TÜCCAR DA ÇİFTÇİ DE BEKLEDİĞİNİ ALACAK

Ali Özcan, bu yıl meyvede hastalık görülmediğini vurguladı. Bazı bölgelerde kara leke hastalığı olduğunu ancak olumsuzluk yaşanmadığını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Özellikle psilla, bal ya da ballıca denilen bir hastalık vardı. Bu, çiftçinin ciddi bir problemiydi. Onunla alakalı hiçbir sıkıntımız kalmadı. Sezon, çok temiz gitti. Santa Maria cinsinde hasat bitti, daha hiç ilaç uygulaması yapmadık ağaçlara. Beklediğimizin de üzerinde, çok temiz bu sene ağaçlar. Herhangi bir problem, dolu da olmadı çok şükür. İnşallah hasadı da tamamlarsak çok güzel bir yıl olacak. Bu sene baharda çiçeklenme dönemi de hasat dönemi de çok iyi geçtiği için tüccar da çiftçi de beklediğini alacak."

Özcan, üreticiden alım fiyatının geçen yıla göre 1 lira fazla olduğunu bildirdi.

Devecide yüksek rekolte beklediklerine dikkati çeken Özcan, "Meyvede tonajın yüksek olması bizim için avantaj. Geçen yıla kıyasla rekoltede yüzde 30-40 artış söz konusu." ifadelerini kullandı.

Özcan, özellikle Rusya ve Ukrayna'nın talep ettiği armudun diğer cinslerine göre iklim şartlarına dayanıklılığı ve tatlılığının, meyveye talebi artıracağını sözlerine ekledi.