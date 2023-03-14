Tanga dekolte trendine öyle bir katıldı ki... Bir gören bir daha baktı! Dekoltesine kimse anlam veremedi

Sosyal medyada beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yaparak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran büyük beden sosyal medya fenomeni Jess King, küçük siyah elbisesiyle yaptığı paylaşımla tanga dekolte trendine uyum sağladı. Kraliyet Sergi Binası’nda bulunan bir çeşmenin yanında poz veren King, 90’lı yıllardan günümüze uyarlanan görünür iç çamaşırı trendine bir kez daha göz kırptı.

BEDEN OLUMLAMASI YAPTI

Dekoltesini açığa çıkartan pozuyla sosyal medyanın ilgisini çeken Avustralyalı femomen gönderisine, “Giydiğim her kıyafetin parçasını kendi bedenimde uygun bir şekilde ifade etmeye çalışırdım. Sonunda bu kalıpları yıkmayı başardım. Bugün, boyutu ve şekli ne olursa olsun bu bedene sahip olma konusunda ne kadar ilerlediğimi kutlamakla ilgili” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü King’in gönderisine adeta akın etti. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda cesaretinden dolayı tebrik edenler de yerini aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bana ilham veriyorsun” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İhtiyaç duyduğumuz buydu” yorumunu yaptı.