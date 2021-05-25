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Tanga ipiyle gelen ölüm! Yunusun yüzgecine dolandı

25.05.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya sahilinde meydana gelen akıllara durgunluk veren olayda bir yunusun ölümü yüzgecine dolanan iç çamaşırına bağlandı. Yetkililer, söz konusu tanganın yunusun yüzgecine sıkı sıkıya dolandığını, kemiğe kadar kestiğini ve bu nedenle de hayvanın öldüğünü söylediler.

Tanga ipiyle gelen ölüm! Yunusun yüzgecine dolandı

Denize atılan atıkların deniz canlılarının hayatını nasıl tehlikeye attığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Brezilya Itapoa'da bir sahil kenarına vuran yunusun ölüm nedeni görenleri şaşkına çevirdi. Tanga şeklideki bir iç çamaşırı yunusun yüzgeçlerine dolanmış ve yunusun yüzgecini neredeyse kemiğe kadar kesmişti.

Hayvana otopsi yapan veteriner ekibi, iç çamaşırının bir süredir yunusa dolanmış olduğuna ve ölümüne katkıda bulunmuş olabileceğine inanıyor.

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TANGA İPİ KEMİĞİNE KADAR KESTİ

Veteriner ekibinden Giulia Gaglianone, yunusun yüzgecinin tanga etrafına dolandığını, ipin kemiğe kadar kestiğini ve hayvanda kalıcı olarak açık bir yara bıraktığını söyledi. Yunusun ayrıca kulağının bir kısmında ve akciğerlerinde zayıflık, zatürre ve çok sayıda parazit gibi kronik zayıflık belirtileri gösterdiği ifade edildi.

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YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, denize atılan kumaşlar, deniz canlıları için tehdit oluşturuyor derken, pamuk, keten ve ipek gibi doğal kumaşların ayrışmasının aylar aldığını, polyester gibi sentetik kumaşlar yüzlerce yıl sürdüğüne dikkat çekiyor. Bununla birlikte denize atılan her atık madde deniz canlıları için bir risk oluşturuyor.

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Brezilya

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