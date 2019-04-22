"Tango" yakıt ikmali için Fethiye'de

Muğla'nın Fethiye ilçesine demirleyen "Tango" isimli lüks motoryata yanaştırıldığı limanda, 160 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Fethiye Körfezi'ne sabah saatlerinde giriş yapan motoryat, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

Rus asıllı bir iş adamına ait olduğu belirtilen motoryata, iskeleye giriş yaptıktan sonra tankerlerle yakıt ikmaline başlandı. 78 metre uzunluğundaki motoryata ikmal için 6 tankerle akaryakıt getirildi.

Bazı vatandaşlar motoryatın fotoğrafını çekti.

2011 yılında yapımı tamamlanan içinde sinema salonu, jakuziler ve sauna da bulunan motoryatta, 20 personel görev yapıyor.

Yarın ilçeden ayrılacağı belirtilen motoryatın, rotası hakkında bilgi verilmedi.

