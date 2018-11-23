Tangopera prömiyerle geliyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Tangopera müzikalinin prömiyerle sahneye taşıyor.

MDOB tarafından hazırlıkları uzun süredir devam eden eser, 27 Kasım'da saat 20.00'de Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahneleniyor. Librettosu Murat Göksu'ya ait olan eserin orkestra şefliğini aynı zamanda bestecisi olan Serdar Yalçın üstlenirken koreografisini ve rejisörlüğünü ise Uğur Seyrek yapıyor. Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yaptığı eserde Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra ve korosu eşlik ediyor. Dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer ve ışık tasarımını Tarı Deniz'in üstlendiği eserde başlıca rolleri, Sevil Erçak, Funda Uyanık, Dağhan Ergün, Erhan Kaya, Korhan Dinçer, Erdem Özdemir, Nihan Çetin Aydın, Serkan Karagöz, Beste Berk, P. Duygu Çınar, Ayşegül Devrim Dinçer, Dilara Köse, Ayşin Alev Lal ve Victoriia Medunka paylaşıyor.

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