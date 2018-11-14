Tanı konmamış diyabet hastaları tespit edilecek

DUYGU YENER / YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyabetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini belirterek, "Aile hekimlerimizce risk grubundaki tüm nüfus taranarak, diyabet tanısı almamış hastalar tespit edilecek ve bu kişilerin birinci basamak sağlık merkezlerinde takipleri sağlanacak." dedi. Koca, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünya genelinde 425 milyondan fazla kişinin diyabetle yaşadığını ifade ederek, bu kişilerin çoğunun düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesiyle hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu "tip 2" diyabetlilerden oluştuğunu söyledi. Uluslararası Diyabet Federasyonunca, 2018 ve 2019 yıllarının temasının "Diyabet ve Aile" olarak belirlendiğini bildiren Bakan Koca, yürütülecek kampanyalarla özellikle diyabetin aile üzerindeki etkileri konusunda farkındalık oluşturulacağını ve hastalıktan etkilenen ailelerin destekleneceğini kaydetti.

Diyabetin yönetimi, bakımı, önlenmesi ve eğitiminde ailenin rolünün öne çıkarılacağını vurgulayan Koca, "Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü olan ailelerin, sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmesi sağlanacak." ifadelerini kullandı. - "1651 kişiye diyabet eğitimi verildi" Sağlık Bakanlığınca da yürütülen "Türkiye Diyabet Programı 2015-2020" programına ilişkin bilgi veren Fahrettin Koca, diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için belirlenen amaçlar çerçevesinde, diyabet yönetimi için diyabetin önlenmesi ve erken tanı konulmasının sağlanacağını, diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisine de imkan verileceğini aktardı. Koca, çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisinin geliştirileceğini, tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet programının etkin izleneceğini ve değerlendirileceğini dile getirdi. Kamu farkındalık çalışmaları kapsamında hazırlanan tip 1 ve tip 2 diyabet kamu spotlarının yayımlanmasına devam edileceğini anlatan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Eğitim çalışmaları kapsamında da diyabetli kişiler için hazırlanan eğitimci rehberlerinin dağıtımı ve hastanelerde görevli diyabet hemşireleri ve diyetisyenlere yönelik hizmet içi eğitimlerimiz sürecek. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan 850 hekim, hemşire ve diyetisyene, obezite ve diyabet konulu hizmet içi eğitim verdik. 'Birinci Basamakta Hekimler İçin Tip 1 Diyabet Tanı, Tedavi ve İzlem Rehberi' ve 'Birinci Basamak Sağlık Kurumları İçin Obezite ve Diyabet Klinik Rehberi' hazırladık. Sektörler arası iş birliği kapsamında yürütülen 'Diyabetle Mücadeleye Destek Programı (DMDP)' kapsamında ise geçen yıl 12 ilde 3 bin 823 bireye eğitim verildi. Bu yılın ilk 6 aylık dönemde 1651 kişiye eğitim verilirken, ikinci dönem eğitimleri de 12 ilde devam ediyor." - "Aile hekimleri için Diyabet Yönetim Modülü geliştirildi" Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ile iş birliğinde yürütülen "Okulda Diyabet Programı"na devam edileceğini dile getiren Koca, diyabetli öğrencilerin bulunduğu okullarda diyabet farkındalık eğitimleri verileceğini söyledi.