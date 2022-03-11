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Tanık itirafı korkunç cinayeti ortaya çıkardı! 7 yıldır aranan Emrah'ı öldürüp üzerine beton atmışlar

11.03.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 7 yıldır kayıp olarak aranan 37 yaşındaki Emrah Dinçer'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. A.Ö. isimli tanık Dinçer’in kayınbiraderleri İ.Ö. ve O.Ö. tarafından öldürülerek Niğde’de bulunan bir ahırın bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Kadavra köpeği ile ahır bahçesinde yapılan aramada Eva isimli köpeğin tepki vermesi üzerine beton zemin iş makinesi ile kırılıp kazıldı. Yapılan kazıda insan kemiklerine ve elbise parçalarına rastlanıldı.

Tanık itirafı korkunç cinayeti ortaya çıkardı! 7 yıldır aranan Emrah'ı öldürüp üzerine beton atmışlar

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan 1985 doğumlu Emrah Dinçer, 2015 yılında hayvancılık yapmak için Niğde’deki eşinin ailesinin yayına gitti. Bir süre sonra Dinçer ortalıktan kayboldu. Aradan geçen 7 yıla rağmen Dinçer’in izine rastlanılmadı. 2018 yılında Gemerek ilçesi Emniyet Müdürlüğüne yapılan kayıp başvurusu üzerine Sivas polisi tarafından konu çok yönlü olarak araştırılmaya başlandı.

TANIK, İTİRAF ETTİ

Sivas İl Emniyet Müdürlüğüm Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Dinçer’in Niğde’de öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. A.Ö. isimli tanık Dinçer’in kayınbiraderleri İ.Ö. ve O.Ö. tarafından öldürülerek Niğde’de bulunan bir ahırın bahçesine gömdüklerini itiraf etti. İfade üzerine İ.Ö, O.Ö, A.Ö, H.Ö ve H.Ö gözaltına alındı.

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KAZIDAN İNSAN KEMİKLERİ ÇIKARILDI

Kadavra köpeği ile ahır bahçesinde yapılan arada Eva isimli köpeğin tepki vermesi üzerine beton zemin iş makinesi ile kırılıp kazıldı. Yapılan kazıda insan kemiklerine ve elbise parçalarına rastlanıldı. Gözaltına alınan 5 kişi Sivas’a getirilip sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sivas
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