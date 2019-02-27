Tanımadığı muhtarı telefonla arayıp, kim olduğunu belirleyerek vurdu

Adana’nın Yumurtalık ilçesine bağlı Sugözü mahalle muhtarı, kendisini tanımayan ve telefonla arayıp kim olduğunu tespit eden kişi tarafından bacaklarından vurulurken, zanlı Ceyhan polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk olay Yumurtalık ilçesine bağlı Sugözü Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Kemal Özbenli kahvehanede otururken 17 Şubat günü iki kez art arda telefonu çaldı ancak telefonunu açmasına rağmen karşı taraftaki kişi konuşmayıp bir süre sesini dinledi. Muhtar kahvehaneden ayrıldıktan sonrada iki bacağından tabanca ile vuruldu. Polis zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. 22 Şubat günü ise Ceyhan’da Volkan Burak Onan isimli şahıs yolda giderken iki bacağından tabanca ile vurularak yaralandı. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis zanlının Aykut B. isimli şahıs olduğunu tespit edip silahıyla birlikte yakaladı. Ceyhan polisi Sugözü Mahalle Muhtarı Özbenli’nin de bu zanlı tarafından vurulduğunu belirledi. Zanlı ifadesinde olayı kabul etmezken, polis zanlının kiralık katil olabileceğini düşünüyor. Bu arada muhtar Özbenli ise vurulmasına bir anlam veremediğini, kimseyle bir problemi olmadığını belirterek, "Beni vuran şahıs benim kim olduğumu bilmiyor beni tanımıyor bile. Bu nedenle beni vurmadan önce telefonla iki kez arayıp kahvehanede kim olduğumu belirlemeye çalıştı. Telefonu açtım ama konuşmadım. Sonra kahvehaneden ayrıldım beni telefonla arayıp tespit edince vurdu" dedi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.