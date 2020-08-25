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Dikkat! Tanımadığınız kişiler modeminize bağlanabilir! Önlemek için...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.08.2020 10:07 | Son Güncelleme

Wi-Fi hızınızın düşük olduğunu düşünüyorsanız tanımadığınız kişiler ağınıza bağlanıyor olabilir. Bu durum, sanal suçların gittikçe arttığı bu dönemde internet hızınızın düşmesiyle birlikte bir güvenlik tehdidi olarak da kabul edilebilir. İşte Wi-Fi bağlantınıza tanımadığınız kişilerin bağlanmasını engellemenin yolları...

Dikkat! Tanımadığınız kişiler modeminize bağlanabilir! Önlemek için...

Son zamanlarda Wi-Fi hızınızın yavaşladığını mı düşünüyorsunuz? Cihazlarınızda zaman zaman bağlantı kopuklukları mı meydana geliyor? Dikkat edin, tanımadığınız birisi Wi-Fi ağınıza bağlanıyor olabilir! Wi-Fi güvenliği, başta Windows olmak üzere teknolojik cihazlardaki işletim sistemlerinin önemsediği bir konu. İşte sanal suçlara ve düşük internet hızına karşı Wi-Fi güvenliğinizi artırabileceğiniz önlemler…

AĞINIZA KİMLERİN BAĞLI OLDUĞUNU GÖRÜN!

Bütün internet sağlayıcıları, modeminizin kontrolünü sağlamanız adına size sanal bir modem arayüzü sunar. Anlaştığınız şirketin modem arayüzünüzü kontrol etmeniz için bir uygulama sunup sunmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer uygulama aracılığıyla bu ekrana erişemiyorsanız, kullandığınız tarayıcının adres çubuğuna “192.168.1.1 veya 192.168.2.1” yazarak ulaşabilirsiniz.

Modem arayüzünüzde kablosuz bağlantıların gösterildiği bölümü bulmalısınız. Bu bölümde modeminize kablosuz olarak bağlı olan bütün cihazları görebileceksiniz. Eğer bu cihazların sayısı telefon, tablet ve bilgisayar gibi bağlı cihazlarınızın sayısından daha fazla ise modeminiz başkaları tarafından da kullanılıyor demektir. Bütün bağlı cihazların modemle bağlantısını keserek tekrar kontrol edebilirsiniz. Kontrolünüzü MAC adreslerinin ya da cihaz isimlerinin sağlamasını yaparak daha güvenli hale getirebilirsiniz.

WI-FI VERİCİNİZİN ŞİFRESİNİ GÜNCELLEYİN

Çoğu Wi-Fi vericisi internet sağlayıcıları tarafından belirlenen şifrelerle birlikte gelir. Şayet modeminiz bir şifreye sahip değilse yabancıların bağlanması içten bile değildir. Eğer modeminiz halihazırda bir şifreyle kurulduysa bu şifre genellikle vericinin altında bulunur. Ancak şifreli olmasına rağmen vericinize tanımadığınız cihazların bağlandığını görüyorsanız şifrenizi değiştirmenin vakti gelmiş demektir.

Şifre değiştirme, modem arayüzü üzerinden gerçekleştirebileceğiniz bir işlem. Genellikle kurulum sekmesinde bulunan "ADSL ve Kablosuz" ayarlarınızın yapıldığı sayfa aracılığıyla kablosuz ağınızın şifresini yeniden belirleyebilirsiniz.

Yeni şifrenizin kötü niyetli kişiler tarafından elde edilmesini engellemek istiyorsanız bir güvenlik protokolü kullanabilirsiniz. Modem arayüzünüzün güvenlikle alakalı kısmında yer alan sekmeden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Günümüzde en az güvenlik zafiyeti barındıran şifreleme türü WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2). Bu protokol, Wi-Fi bağlantınız üzerinden gerçekleşen aktarımları özel bir teknikle şifrelenerek gerçekleşmesine, dolayısıyla bu aralıkta güvenlik zafiyetlerinin engellenmesine yardımcı olur.

ESKİ MODEMLER KULLANMAYIN

Kablosuz ağ bağlantılarının güvenliği için her geçen gün başka çözümler sunuluyor. Eski modemlerde Wi-Fi güvenlik protokollerinin güncel olmadığı ya da stabil çalışmadığı uzmanlarca bilinen bir gerçek. Bu yüzden modeminizi belirli zaman aralıklarıyla değiştirmek güvenlik konusunda elinizi biraz daha rahatlatabilir. Eski modemler, artık eskimiş ve herkesçe bilinen Wi-Fi hack teknikleri için çok daha elverişlidir. Modeminizi yenileyerek WPA2 protokolüne uygun bir vericiye geçip güvenlik koşullarınızı daha iyi duruma getirebilirsiniz.

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