Dikkat! Tanımadığınız kişiler modeminize bağlanabilir! Önlemek için...

Son zamanlarda Wi-Fi hızınızın yavaşladığını mı düşünüyorsunuz? Cihazlarınızda zaman zaman bağlantı kopuklukları mı meydana geliyor? Dikkat edin, tanımadığınız birisi Wi-Fi ağınıza bağlanıyor olabilir! Wi-Fi güvenliği, başta Windows olmak üzere teknolojik cihazlardaki işletim sistemlerinin önemsediği bir konu. İşte sanal suçlara ve düşük internet hızına karşı Wi-Fi güvenliğinizi artırabileceğiniz önlemler…

AĞINIZA KİMLERİN BAĞLI OLDUĞUNU GÖRÜN!

Bütün internet sağlayıcıları, modeminizin kontrolünü sağlamanız adına size sanal bir modem arayüzü sunar. Anlaştığınız şirketin modem arayüzünüzü kontrol etmeniz için bir uygulama sunup sunmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer uygulama aracılığıyla bu ekrana erişemiyorsanız, kullandığınız tarayıcının adres çubuğuna “192.168.1.1 veya 192.168.2.1” yazarak ulaşabilirsiniz.

Modem arayüzünüzde kablosuz bağlantıların gösterildiği bölümü bulmalısınız. Bu bölümde modeminize kablosuz olarak bağlı olan bütün cihazları görebileceksiniz. Eğer bu cihazların sayısı telefon, tablet ve bilgisayar gibi bağlı cihazlarınızın sayısından daha fazla ise modeminiz başkaları tarafından da kullanılıyor demektir. Bütün bağlı cihazların modemle bağlantısını keserek tekrar kontrol edebilirsiniz. Kontrolünüzü MAC adreslerinin ya da cihaz isimlerinin sağlamasını yaparak daha güvenli hale getirebilirsiniz.