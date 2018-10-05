Tanımlanamayan hastalık 100 can aldı

Kwango eyaleti Sağlık Bakanı Jean-Gauthier Kibangu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Kahemba kentindeki ormana tırtıl toplamaya giden kişilerde yüksek ateş, baş ağrısı, kusma ve ishal belirtileri görüldüğünü söyledi.
Son 3 haftada benzer belirtileri olan en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Kibangu, hastalığın ne olduğunu tespit edemediklerini, hastalardan alınan örneklerin inceleme için başkent Kinşasa'ya gönderildiğini ifade etti.
Yerel bir sivil toplum kuruluşu sözcüsü Giscard Gibemba, Kahemba kentinde tırtılların temel gıda maddelerinden olduğunu belirtti.
Aynı kentte, temmuz ayının başından bu yana 200'den fazla Konzo vakası görülmüştü. Bacakları ve beli felç eden hastalık, siyanür içeren manyok bitkisinin yeterince temizlenmeden tüketilmesinden kaynaklanıyor.
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