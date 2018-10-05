HABER

Tanımlanamayan hastalık 100 can aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2018 10:28 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneybatısında tanımlanamayan bir hastalıktan dolayı en az 100 kişinin öldüğü bildirildi.

Tanımlanamayan hastalık 100 can aldı

Kwango eyaleti Sağlık Bakanı Jean-Gauthier Kibangu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Kahemba kentindeki ormana tırtıl toplamaya giden kişilerde yüksek ateş, baş ağrısı, kusma ve ishal belirtileri görüldüğünü söyledi.

Son 3 haftada benzer belirtileri olan en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Kibangu, hastalığın ne olduğunu tespit edemediklerini, hastalardan alınan örneklerin inceleme için başkent Kinşasa'ya gönderildiğini ifade etti.

Yerel bir sivil toplum kuruluşu sözcüsü Giscard Gibemba, Kahemba kentinde tırtılların temel gıda maddelerinden olduğunu belirtti.

Aynı kentte, temmuz ayının başından bu yana 200'den fazla Konzo vakası görülmüştü. Bacakları ve beli felç eden hastalık, siyanür içeren manyok bitkisinin yeterince temizlenmeden tüketilmesinden kaynaklanıyor.

PARTNERTwitter’da çalışmak ister misiniz?Twitter’da çalışmak ister misiniz?
'Hamam böcekli ekmek' büyük tartışma yarattı!'Hamam böcekli ekmek' büyük tartışma yarattı!
Kriz yaratan kayıp gazetecinin köşesi boş çıktıKriz yaratan kayıp gazetecinin köşesi boş çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tanımlanamayan hastalık Kongo Demokratik Cumhuriyeti 100 kişi öldü

En Çok Okunan Haberler

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

Sapık adam yakayı ele verdi! Genç kız arkasını dönünce...

Polis kadının kalçasını gizlice çekerken böyle yakalandı!

Polis kadının kalçasını gizlice çekerken böyle yakalandı!

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun son şansı Başakşehir

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun son şansı Başakşehir

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
gavuroğlu gavurlar yeni bir virüsü test ediyor anlaşılan
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD ile yeni kriz kapıda! Terör örgütü hendek kazıyor

ABD ile yeni kriz kapıda! Terör örgütü hendek kazıyor

'Öz çekim' 6 yılda 259 can aldı

'Öz çekim' 6 yılda 259 can aldı

'En Büyük Savaş' şiddetini artırdı!

'En Büyük Savaş' şiddetini artırdı!

ABD tehdit etti! Hindistan-Rusya anlaşmayı imzaladı

ABD tehdit etti! Hindistan-Rusya anlaşmayı imzaladı

'Hamam böcekli ekmek' büyük tartışma yarattı!

'Hamam böcekli ekmek' büyük tartışma yarattı!

Kriz yaratan kayıp gazetecinin köşesi boş çıktı

Kriz yaratan kayıp gazetecinin köşesi boş çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.