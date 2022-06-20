HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tanımlanamıyor! Kuzey Kore'de gizemli hastalık paniği: Kim Jong-un'dan karantina emri geldi

Tanımlanamıyor! Kuzey Kore'de gizemli hastalık paniği: Kim Jong-un'dan karantina emri geldi

20.06.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore'deki gizemli yeni salgın hastalık dünyayı tedirgin ediyor. Dünya çapında düşüş eğilimine giren koronavirüs ile mücadele ettiğini kabul eden, daha sonra tanımlanamayan bir mide hastalığı salgınıyla uğraşmaya başlayan ülkeden çarpıcı bir haber geldi. Kim Jong-un'un, bazı sağlık uzmanlarının kolera veya tifo olabileceğini düşündüğü yeni hastalığı denemek ve kontrol altına almak için karantina uygulanmasını emrettiği bildirildi.

Tanımlanamıyor! Kuzey Kore'de gizemli hastalık paniği: Kim Jong-un'dan karantina emri geldi

Dünya koronavirüs karantinalarını sona erdirip, 2 yılı aşkın bir süredir hayatımızda bulunan virüs ile vedalaşmaya hazırlanırken, Kuzey Kore'den tüm dünyayı tedirgin eden haberler geliyor. Pyongyang yönetimi, artan Kovid-19 vakalarıyla mücadele ettiğini kabul etmesinden kısa bir süre sonra tanımlanamayan bir mide hastalığı salgınıyla boğuşuyor. Tüm dünyada gözler ülkeden söz konusu hastalığa dair gelecek yeni gelişmelere çevrildi. Yeni bir haber ise İngiliz basını tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

GİZEMLİ HASTALIK İÇİN KARANTİNA KARARI ÇIKTI

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, bazı sağlık uzmanlarının kolera veya tifo olabileceğini düşündüğü yeni hastalığı denemek ve kontrol altına almak için karantina uygulanmasını emretti.

Kuzey Kore liderinin, 15 Haziran Çarşamba günü salgınla mücadele edenlere yardım etmek için etkilenen bölgelere ilaç gönderdiği kaydedildi.

Kim

5 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! ABD'den Kuzey Kore'ye yeni tehdit5 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! ABD'den Kuzey Kore'ye yeni tehdit

Devlete bağlı haber ajansı KCNA, "Saygın Genel Sekreter Kim Jong Un, ailesi tarafından hazırlanan ilaçları Güney Hwanghae Eyaleti'ndeki Haeju şehrine gönderdi. Hastalığın yayılmasını tamamen engellemek adına şüpheli vakaları karantinaya almak için iyi bir önlem alarak salgını mümkün olan en erken tarihte kontrol altına alma gereğini vurguladı." dedi.

GİZEMLİ HASTALIK HAKKINDA BİLİNENLER...

Tanımlanamayan bir mide hastalığı olarak bilinen bu hastalık, "enterik hastalık" olarak tarif ediliyor. Enterik hastalık gastrointestinal sistemi enfekte ediyor ve genellikle kontamine yiyecek veya sudan bulaşıyor. Ayrıca insandan insana yayılabiliyorlar.

Gelen haberlerde, Kuzey Koreli yetkililerin kanalizasyon ve diğer atık malzemeleri dezenfekte etmeye başladığı belirtildi. Devlet medyası, "tüm sakinler için yoğun taramanın" yanı sıra karantinaların uygulandığını da sözlerine ekledi.

YÜKSEK ATEŞ SEMPTOMU

Geçen ay, Kuzey Kore , milyonlarca vatandaşının "yüksek ateş" semptomu yaşadığını açıkladıktan sonra olağanüstü hal ilan etmişti. küresel sağlık uzmanları, bu semptomu yaşayan kişilerin test edilmemiş Kovid-19 vakaları olduğuna inanmıştı. Hükümet, yüksek ateş salgınını "en ciddi ulusal acil durum" olarak nitelendirmiş ve kontrol altına almak için ülke çapında bir karantina uygulamıştı.

16 Haziran Perşembe günü ise ülkede 26 binden fazla yüksek ateş vakası rapor edilirken, Nisan sonundan bu yana ülke genelinde kaydedilen toplam hasta sayısı 4.56 milyona yaklaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'nın Ukrayna'da ölen generalleri bize savaşla ilgili ne anlatıyor?Rusya'nın Ukrayna'da ölen generalleri bize savaşla ilgili ne anlatıyor?
Son dakika: HSK yaz kararnamesini tamamladı! 5 bin 424 hakim ve savcının görev yeri değiştiSon dakika: HSK yaz kararnamesini tamamladı! 5 bin 424 hakim ve savcının görev yeri değişti
Benzin fiyatını yanlış yazınca ortalık karıştı!Benzin fiyatını yanlış yazınca ortalık karıştı!
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

İlginizi Çekebilir

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.