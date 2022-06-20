Tanımlanamıyor! Kuzey Kore'de gizemli hastalık paniği: Kim Jong-un'dan karantina emri geldi

Dünya koronavirüs karantinalarını sona erdirip, 2 yılı aşkın bir süredir hayatımızda bulunan virüs ile vedalaşmaya hazırlanırken, Kuzey Kore'den tüm dünyayı tedirgin eden haberler geliyor. Pyongyang yönetimi, artan Kovid-19 vakalarıyla mücadele ettiğini kabul etmesinden kısa bir süre sonra tanımlanamayan bir mide hastalığı salgınıyla boğuşuyor. Tüm dünyada gözler ülkeden söz konusu hastalığa dair gelecek yeni gelişmelere çevrildi. Yeni bir haber ise İngiliz basını tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

GİZEMLİ HASTALIK İÇİN KARANTİNA KARARI ÇIKTI

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, bazı sağlık uzmanlarının kolera veya tifo olabileceğini düşündüğü yeni hastalığı denemek ve kontrol altına almak için karantina uygulanmasını emretti.

Kuzey Kore liderinin, 15 Haziran Çarşamba günü salgınla mücadele edenlere yardım etmek için etkilenen bölgelere ilaç gönderdiği kaydedildi.

Devlete bağlı haber ajansı KCNA, "Saygın Genel Sekreter Kim Jong Un, ailesi tarafından hazırlanan ilaçları Güney Hwanghae Eyaleti'ndeki Haeju şehrine gönderdi. Hastalığın yayılmasını tamamen engellemek adına şüpheli vakaları karantinaya almak için iyi bir önlem alarak salgını mümkün olan en erken tarihte kontrol altına alma gereğini vurguladı." dedi.

GİZEMLİ HASTALIK HAKKINDA BİLİNENLER...

Tanımlanamayan bir mide hastalığı olarak bilinen bu hastalık, "enterik hastalık" olarak tarif ediliyor. Enterik hastalık gastrointestinal sistemi enfekte ediyor ve genellikle kontamine yiyecek veya sudan bulaşıyor. Ayrıca insandan insana yayılabiliyorlar.

Gelen haberlerde, Kuzey Koreli yetkililerin kanalizasyon ve diğer atık malzemeleri dezenfekte etmeye başladığı belirtildi. Devlet medyası, "tüm sakinler için yoğun taramanın" yanı sıra karantinaların uygulandığını da sözlerine ekledi.

YÜKSEK ATEŞ SEMPTOMU

Geçen ay, Kuzey Kore , milyonlarca vatandaşının "yüksek ateş" semptomu yaşadığını açıkladıktan sonra olağanüstü hal ilan etmişti. küresel sağlık uzmanları, bu semptomu yaşayan kişilerin test edilmemiş Kovid-19 vakaları olduğuna inanmıştı. Hükümet, yüksek ateş salgınını "en ciddi ulusal acil durum" olarak nitelendirmiş ve kontrol altına almak için ülke çapında bir karantina uygulamıştı.

16 Haziran Perşembe günü ise ülkede 26 binden fazla yüksek ateş vakası rapor edilirken, Nisan sonundan bu yana ülke genelinde kaydedilen toplam hasta sayısı 4.56 milyona yaklaştı.

