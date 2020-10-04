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Tanınmamak için güneş gözlüğü ve maske takan hırsızlar yakalanmaktan kurtulamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 10:07 | Son Güncelleme

Kadıköy ve Üsküdar’da girdikleri evlerden ziynet eşyası, döviz ve elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı.

Kadıköy ve Üsküdar’da girdikleri evlerden ziynet eşyası, döviz ve elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı. Şüphelilerin tanınmamak için güneş gözlüğü ve cerrahi maske taktığı görüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 17 Eylül’de Üsküdar’da ve 23 Eylül’de Kadıköy’de meydana gelen evlerden hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkalleri ve kimlikleri tespit edildi. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin Kadıköy ve Üsküdar’da girdikleri evlerden çok sayıda elektronik eşya, ziynet eşyası ve döviz çaldıkları tespit edildi. Vatandaşların uğradığı zararın on binlerce TL olduğu öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu iki ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen 4 kişi, 29 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Metin B.’nin (49) 23, Ahmet İ.A.’nın (29) 20, Ben Ö. (19) ve Emirhan D.’nin (18) ise 5’er adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tanınmamak için güneş gözlüğü takmışlar
Öte yandan 23 Eylül’de Kadıköy’de gerçekleştirilen hırsızlık olayına ait güvenlik kamerası görüntüsünde binanın önüne gelen iki şüphelinin tanınmamak için güneş gözlüğü ve maske taktıkları, biri etrafı gözetlerken, diğerinin kapıyı açmaya çalıştığı görüldü. Görüntünün devamında ise şüphelilerin apartmanın içinde dolaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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