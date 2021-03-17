Tanınmamak için maske takan hırsız, maskeyi çöpe atarken kameralara yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir marketten para ve içki çaldığı iddia edilen şahıs, hırsızlık yaparken tanınmak için taktığı maskeyi yüzünden çıkarıp çöpe atarken kameralara yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan tekel bayiinde hırsızlık olayı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından şahsın A.Y. olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonla şahıs tekel bayinden çaldığı içki ve paralarla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tekel bayiden içki ve para çalan şahıs, tanınmamak için taktığı maske ve giydiği kıyafetleri çöpe atarken güvenlik kameralarına yakalandı. Elindeki içki poşetini yere bırakan şahsın maske ve kıyafetleri çöpe attıktan sonra yürüyerek yoluna devam ettiği görüldü.

