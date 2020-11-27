HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tanınmış İranlı nükleer fizikçiye suikast

Tanınmış İranlı nükleer fizikçiye suikast

27.11.2020 19:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın nükleer programının mimarlarından olduğu söylenen İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin uğradığı bir suikast sonucu öldüğü bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı, suikastten İsrail'i sorumlu tuttu.İran medyası, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin Tahran'ın doğusundaki Abserd adlı ilçesinde silahlı saldırıya uğradığı ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını duyurdu. Fahrizade'nin ölümünü doğrulayan yetkililer, suikasti gerçekleştiren saldırganların da öldürüldüğünü teyit etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. Suikastte İsrail'in dahli olduğuna ilişkin ellerinde "ciddi kanıtlar" olduğunu söyleyen Zarif, suikasti gerçekleştirenleri de "terörist" olarak nitelendirdi.

Savunma Bakanlığı da açıklamasında Fahrizade'ye "silahlı teröristlerin" saldırı düzenlediğini kaydetti.

Muhsin Fahrizade kimdir?

İran medyasında ölümü "şehit olduğu" şeklinde aktarılan Fahrizade, İsrail, Batılı ülkeler ve sürgündeki İranlı rejim karşıtları tarafından İran'ın 2003 tarihli gizli nükleer programının mimarı olarak görülüyor. Yaşı 63 olan nükleer fizikçi Fahrizade, İran Devrim Muhafızları'nın üyesi ve füze imalatında uzman bir fizikçiydi.

Fahrizade'nin adı, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer programı ve özellikle de nükleer silah üretip üretmediğine ilişkin verilerin değerlendirildiği 2015 tarihli raporunda da geçiyordu. Raporda, Fahrizade'nin Amad Projesi çerçevesinde "İran'ın nükleer programının muhtemel askeri boyutunun desteklenmesi" faaliyetlerinde bulunduğuna işaret edilmişti.

İsrail, Amad Projesi'nin İran'ın gizli nükleer silah programı olduğunu iddia ediyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Fahrizade'nin İran Savunma Bakanlığının "özel projelerinde" çalıştığını iddia etmişti.

Reuters,dpa/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölmekte olan covid hastalarının son anlarını gösterdi: Son gördüğünüz şey bu olmasın!Ölmekte olan covid hastalarının son anlarını gösterdi: Son gördüğünüz şey bu olmasın!
İranlı nükleer bilimciye suikast! İranlı nükleer bilimciye suikast!
Ücretsiz Zoom indirme!Ücretsiz Zoom indirme!

En Çok Okunan Haberler

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

İranlı nükleer bilimci saldırı sonucu hayatını kaybetti

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Yunanistan Dışişleri'nden küstah Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri'nden küstah Türkiye açıklaması

ABD’de direksiyonda uyuyan sürücünün kaza anı kamerada

Direksiyonda uyuyan sürücünün kaza anı kamerada

Danimarka Başbakanı vizonlar için ağladı, özür diledi

Danimarka Başbakanı vizonlar için ağladı, özür diledi

Koronavirüs tedavisinde yeni bir ilaç deneniyor: Colchicine

Koronavirüs tedavisinde yeni bir ilaç deneniyor: Colchicine

Black Friday'e karşı Satın Almama Günü!

Black Friday'e karşı Satın Almama Günü!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.