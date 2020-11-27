Tanınmış İranlı nükleer fizikçiye suikast

İran Dışişleri Bakanı, suikastten İsrail'i sorumlu tuttu.İran medyası, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin Tahran'ın doğusundaki Abserd adlı ilçesinde silahlı saldırıya uğradığı ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını duyurdu. Fahrizade'nin ölümünü doğrulayan yetkililer, suikasti gerçekleştiren saldırganların da öldürüldüğünü teyit etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. Suikastte İsrail'in dahli olduğuna ilişkin ellerinde "ciddi kanıtlar" olduğunu söyleyen Zarif, suikasti gerçekleştirenleri de "terörist" olarak nitelendirdi.

Savunma Bakanlığı da açıklamasında Fahrizade'ye "silahlı teröristlerin" saldırı düzenlediğini kaydetti.

Muhsin Fahrizade kimdir?

İran medyasında ölümü "şehit olduğu" şeklinde aktarılan Fahrizade, İsrail, Batılı ülkeler ve sürgündeki İranlı rejim karşıtları tarafından İran'ın 2003 tarihli gizli nükleer programının mimarı olarak görülüyor. Yaşı 63 olan nükleer fizikçi Fahrizade, İran Devrim Muhafızları'nın üyesi ve füze imalatında uzman bir fizikçiydi.