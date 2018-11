Tanış: Trump-Erdoğan ilişkisi belirleyici

Dış politika Washington'da her zaman Beyaz Saray'ın uhdesinde olan bir konu. Yani bir yasama organı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan kanat bu konuda biraz daha geri planda. Yine de bazı meselelerde Kongre'nin ön alacağını varsayabiliriz elbette. Örneğin, Kaşıkçı cinayetinin ardından Yemen savaşı konusunda. Amerikan devletinin özellikle istihbarat boyutunda Suudi Arabistan'a sağladığı desteğin Demokratlar nezdinde sorgulanacağını ve bu anlamda bir yasa tasarısıyla bu işin önüne geçilmeye çalışılacağını tahmin edebiliriz. Ancak Avrupa, NATO veya müttefiklerle ilişkiler konusunda geleneksel olarak Beyaz Saray'ın tavsiyeleriyle hareket edileceğini de varsayabiliriz. Belli konularda görüş ayrılığı olacaktır. Türkiye de bu belli başlı konular arasında yer alır mı, bunu şimdiden öngörmek zor. Çünkü Türkiye bir NATO müttefiki ve geleneksel olarak bazen yasama organının Türkiye'ye karşı daha aleyhte olan pozisyonunun Beyaz Saray ve yönetimin devreye girmesiyle bastırıldığı ve bu tür çıkışların zamanlı olmadığı gibi argümanlarla ertelendiği bir vaka. Bundan sonra da çok farklı olacağını düşünmüyorum. Trump yönetiminin Türkiye’ye olan bakışının Amerikan dış politikasında yine belirleyici ve ağırlıklı olacağını varsayabiliriz.

- ABD, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını, Savunma Bakan Jim Mattis Washington-Ankara ilişkilerinin durumu konusunda yazacağı raporu Kongre'ye sunana dek durdurmuştu. Mattis'e tanınan 90 günlük süre haftaya doluyor. Kongre'nin alt kanadında çoğunluğun Demokratlara geçmesi bu yaptırımın hayata geçirilmesi bakımından ne anlam ifade ediyor?

Bu hafta sonu Erdoğan ve Trump Paris'te bir araya gelecek. Ben şu ana kadar Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkinin her zaman yaşanan bazı fikir ayrılıklarına keskin biçimde müdahil olma potansiyeli taşıdığını ve bu ilişkinin hiçbir zaman, Brunson'ın tutukluluğunda bile kopmadığını düşündüm. Önümüzdeki hafta sunulacak olan rapor konusunda da Trump'ın kişisel ağırlığını kullanarak her zaman bu ilişkiyi Türkiye'nin daha tercih ettiği bir yolda devam ettirme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu hiç alışık olmadığımız bir ilişki. Şimdiye kadarki Türk-Amerikan ilişkilerinde tabii ki liderler iki ülke arası ilişkilerde etkin olmuş. Kenan Evren-Ronald Reagan döneminde de var. Baba Bush-Özal döneminde de var. Türk-Amerikan ilişkilerinde kurumsal ilişki zaten tam olarak tesis edilmiş değildir. Her zaman liderlerin ilişkileri belirleyici olmuştur. Ama bu Trump-Erdoğan ilişkisinin hiç olmadığı kadar, daha kurumsallaşmasını tamamlayamamış ilişkide etkin olduğuna inanıyorum. Bu hem iki liderin kendi kurduğu ilişki, hem de iki liderin belirlediği kişiler arasında yürütülen bir yakınlık. Bu çok basına da yansımayan bir şey. Ama biliniyor ki iki lider arasında birtakım kanallarla da bu ilişki başka şekillerde yürütülüyor. F-35 raporunda da bir anda hiç kimsenin beklemeyeceği birtakım müdahalelerle Trump'ın ilişkiyi başka bir şekle evirebileceğine inanıyorum.