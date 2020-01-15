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  4. Tanıştı, baştan çıkardı, evlendi... Film gibi olay!

Tanıştı, baştan çıkardı, evlendi... Film gibi olay!

İLGİNÇ HABERLER  | 15.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

26 yaşındaki bir kadın 77 yaşındaki varlıklı bir iş insanı ile tanıştıktan kısa süre sonra nikah masasına oturdu. Sadece 3 ay sonra ise şeytani planını uygulamaya başladı.

Tanıştı, baştan çıkardı, evlendi... Film gibi olay!

Bu ancak filmlerde olur denilen olay ABD'nin Florida eyaletinin Tampa kentinde meydana geldi.

Lin Helena Halfon adlı İsrailli kadın, zengin ve ünlü bir iş insanı olan Richard Rappaport geçtiğimiz aylarda dünya evine girmişti.

7 Kasım günü meydana gelen olayda 26 yaşındaki kadın, bankaya giderek 1 milyon dolarlık bir çeki bozdurmaya çalıştı.

Banka görevlileri, böyle yüksek miktarda bir çeki bozamayacaklarını söyleyerek kadına 1 milyon dolar vermeyi reddetti.

Bunun üzerine kadın 333 bin değerindeki üç çekle tekrar bankaya geldi. Ancak kadın Lin, bu kez de bankadan eli boş ayrıldı.

Bankada çalışanlar şüphelendikleri durumdan yetkilileri haberdar etmeleri gerektiğini düşünerek polise haber verdi.

Bu olaydan birkaç hafta sonra ise Lin Helena Halfon'la iş birliği yaptığı tahmin edilen bir adam, New Jersey'de başka bir bankaya girdi.

Adam, bu bankada 333 bin dolarlık üç çekten ikisini nakte çevirmeyi başardı.

Halfon ve 77 yaşındaki iş insanı Rappaport, Ağustos ayında Sarasota'da evlenmişti. Çiftin nerede ve nasıl tanıştığı ise bilinmiyor.

Richard Rappaport'un kızı Dayna Titus, babasıyla yakın bir ilişkileri olmasına rağmen, evlendiğinden haberi bile olmadığını söylüyor.

Rappaport'un kızı Dayna, kendisini sorgulayan polislere Lin Helena Halfon'un babasını yaşlı ve zengin olduğu için hedef olarak gördüğünü ve tuzağa düşürdüğünü söyledi.

26 yaşındaki Lin Helena Halfon, ülkeden kaçmaya çalışırken Tampa Uluslararası Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı.

Eşini dolandırma suçundan tutuklanan İsrailli kadın, Rappoport ile kavga ettikten sonra çekleri İsrail'deki kız kardeşine gönderdiğini ve geri alacağını söyledi.

Halfon; kara para aklama, organize sahtekarlık ve yaşlı bir kişinin sömürülmesi suçlamasıyla yargılanacak.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Florida Lin Helena Halfon Richard Rappaport

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