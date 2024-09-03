"Tanıştığımızda Nilşah 23 yaşındaydı" demişti! Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor... Nikah şahidi bakın kim

Üç kere evlenen Yavuz Bingöl, dördüncü evliliğini şarkıcı Öykü Gürman ile 4 Ağustos 2015 tarihinde yapmış ve 2016 yılında boşanmıştı. Yavuz Bingöl bir kez daha evlilik kararı aldı.

Yavuz Bingöl, uzun zamandır aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile evlilik hazırlığında...

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çiftten müjdeli haber geldi. Magazin Burada'nın haberine göre; ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ve sevgilisi Nilşah Ağaoğlu, 6 yıllık birlikteliklerini 25 Ekim'de Ayvalık'ta gerçekleştirecekleri nikah töreni ile taçlandıracak.

Yavuz Bingöl'ün nikah şahidi, yakın arkadaşı Oktay Kaynarca olacakken; Nilşah Ağaoğlu'nun nikah şahidi ise şarkıcı Elif Buse Doğan olacak.

ARALARINDA 20 YAŞ FARK VAR

Daha önce ilişkisiyle ilgili konuşan Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile aralarında 20 yaş fark olduğunu söylemişti. Bingöl, yıllardır beraber olduklarını şu sözlerle açıklamıştı:

“Tanıştığımızda Nilşah 23, ben ise 43 yaşındaydım. Şimdi Nilşah 38 yaşında, ben de 59. Uzun yıllardır beraberiz, uzun bir yol yürüyoruz. Kısmet olursa evleniriz ve sizlerin de haberi olur. Kendisi çok detaycıdır. Yaptığım işlere de çok burnunu sokar. Ama sonuçta kadın olarak daha farklı bir gözle bakıyor her şeye. İşime de çok büyük emeği ve katkısı var.”