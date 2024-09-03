MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Tanıştığımızda Nilşah 23 yaşındaydı" demişti! Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor... Nikah şahidi bakın kim

"Tanıştığımızda Nilşah 23 yaşındaydı" demişti! Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor... Nikah şahidi bakın kim

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.09.2024 09:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü Yavuz Bingöl ile peyzaj mimari sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi. Aralarındaki yaş farkı dikkat çeken çiftin nikah şahitleri de tanıdık...

"Tanıştığımızda Nilşah 23 yaşındaydı" demişti! Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor... Nikah şahidi bakın kim

Üç kere evlenen Yavuz Bingöl, dördüncü evliliğini şarkıcı Öykü Gürman ile 4 Ağustos 2015 tarihinde yapmış ve 2016 yılında boşanmıştı. Yavuz Bingöl bir kez daha evlilik kararı aldı.

Yavuz Bingöl, uzun zamandır aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile evlilik hazırlığında...

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çiftten müjdeli haber geldi. Magazin Burada'nın haberine göre; ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ve sevgilisi Nilşah Ağaoğlu, 6 yıllık birlikteliklerini 25 Ekim'de Ayvalık'ta gerçekleştirecekleri nikah töreni ile taçlandıracak.

Yavuz Bingöl'ün nikah şahidi, yakın arkadaşı Oktay Kaynarca olacakken; Nilşah Ağaoğlu'nun nikah şahidi ise şarkıcı Elif Buse Doğan olacak.

ss

ARALARINDA 20 YAŞ FARK VAR

Daha önce ilişkisiyle ilgili konuşan Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile aralarında 20 yaş fark olduğunu söylemişti. Bingöl, yıllardır beraber olduklarını şu sözlerle açıklamıştı:

“Tanıştığımızda Nilşah 23, ben ise 43 yaşındaydım. Şimdi Nilşah 38 yaşında, ben de 59. Uzun yıllardır beraberiz, uzun bir yol yürüyoruz. Kısmet olursa evleniriz ve sizlerin de haberi olur. Kendisi çok detaycıdır. Yaptığım işlere de çok burnunu sokar. Ama sonuçta kadın olarak daha farklı bir gözle bakıyor her şeye. İşime de çok büyük emeği ve katkısı var.”

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Yavuz Bingöl
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran onlardan sadece biri… Fatih Altaylı ‘işin daha vahim tarafı’ diyerek anlattı

Narin Güran onlardan sadece biri… Fatih Altaylı ‘işin daha vahim tarafı’ diyerek anlattı

Narin sonrası bir kayıp kız ihbarı daha!

Narin sonrası bir kayıp kız ihbarı daha!

Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki! Okan hocayla görüştü

Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki! Okan hocayla görüştü

Kayıp Narin olayı intikam cinayeti mi? Amcanın ifadesi ortaya çıktı

Kayıp Narin olayı intikam cinayeti mi? Amcanın ifadesi ortaya çıktı

İmzalar havalimanında apar topar atıldı! Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da...

İmzalar havalimanında apar topar atıldı! Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da...

Evi ve başvurusu olay olmuştu! MasterChef Ayşe Ekiz rekor kırdı

Evi ve başvurusu olay olmuştu! MasterChef Ayşe Ekiz rekor kırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.