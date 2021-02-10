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Tanıştıkları günün yıldönümünde birlikte öldüler

10.02.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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Antalya’da taziyeye giden akrabaların otomobillerinin çarpışması sonucu 6 kişinin öldüğü kazadan geriye yürek burkan hikayeler kaldı.

Antalya’da taziyeye giden akrabaların otomobillerinin çarpışması sonucu 6 kişinin öldüğü kazadan geriye yürek burkan hikayeler kaldı. 9 Şubat 2012 tarihinde tanışan ve aradan geçen 9 yılın sonunda aynı gün birlikte can veren 7 aylık evli Harun ve Sevgi Ateş çiftinin bebek sahibi olacaklarını öğrendikleri gün yapılan kutlama görüntüleri ortaya çıktı. 4 Ağustos 2020 tarihinde aile arasında yapılan törenle hayatlarını birleştiren Ateş çiftinin bu mutlulukları dün gece yaşanan ve 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla son buldu.

Antalya’yı yasa boğan kaza dün akşam saat 19.00 sıralarında Serik ilçesi Belpınar Mahallesi Sarıaba mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Harun Ateş’in (23) kullandığı 07 ANJ 366 plakalı Doğan marka otomobil ile Mehmet Ali Em’in (17) hakimiyetindeki 07 AOF 750 plakalı Renault Megane marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Harun Can Ateş’in kullandığı otomobil sulama kanalına yuvarlandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Katliam gibi kazada, Harun Can Ateş, Şükrüye Ateş, Sevgi Ateş, Gülsüm Em, Sevda Em ile diğer araç sürücüsü Mehmet Ali Em olay yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.
Kazada hayatını kaybedenlerin tümünün akraba olduğu ve Sevgi Ateş’in 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazaya karışan tarafların vefat eden akrabaları için taziyeye gittiği bildirildi. Olay yerinde yola giriş ve çıkışlar bir süre durdurulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 6 kişinin cenazesinin bugün ilçede kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

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