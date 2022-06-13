Tanıtılmadan önce gerçek dünyada! Samsung Galaxy Z Flip 4 sızdırıldı: Herkes bu noktaya dikkat çekti

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü geçtiğimiz yılın ağustos ayında görücüye çıkarmıştı. Normalde Samsung ağustos ayında yeni bir Galaxy Note'un lansmanını yapıyordu ancak şirket Galaxy Note stratejisini değiştirdi ve katlanabilir telefonlara olan yatırımlarını artırdı. Samsung'un bir sonraki katlanabilir telefonunu ise yine Ağustos ayında tanıtması bekleniyor. Bu telefonların Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 3 adını taşıyacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayına az bir süre kala ise ilginç bir sızıntı yaşandı.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP 4'E AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN BAZI GÖRÜNTÜLER SIZDIRILDI

TechTalkTV isimli YouTuber'ın ortaya çıkardığı görüntüler, Samsung'un yakında çıkacak olan dikey katlanabilir telefonunun bir üretim örneğine benzediğini gösterdi. Tasarımı ise dikey olarak yerleştirilmiş iki arka kamera, küçük bir harici ekran ve katlanabilir delikli ekran ile selefi Galaxy Z Flip 3 ile neredeyse aynı. Zaten herkes bu benzerliğe dikkat çekti.

Ancak YouTuber, yeni modeldeki ince farklılıklara da bir parantez açtı. Onun aktardıklarına bakılırsa Galaxy Z Flip 4'ün katlanma noktasındaki kırışıklık daha pürüzsüz. Telefonu katlanmamış durumda gösteren kısa bir videoda kırışıklığın gerçekten de Z Flip 3'tekinden daha az olduğu görüldü.

Söylenenlere göre telefonun menteşesi ve çerçevesi de görece daha ince. Sızıntı yapan kişi, Z Flip 4'ün öncekinden daha hafif olacağını, 3.700 mAh batarya ve 25W hızlı şarja sahip olacağını da iddia etti.

