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  4. Tanıtılmasına günler kaldı! Samsung Galaxy S22 için şarj hızı detayı

Tanıtılmasına günler kaldı! Samsung Galaxy S22 için şarj hızı detayı

31.01.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Samsung Galaxy S22 serisinin şarj hızı için yeni bir sertifika ortaya çıktı. Bu sertifika, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'nın farklı bölgelerde farklı şarj hızlarına sahip olacağını gösteriyor.

Tanıtılmasına günler kaldı! Samsung Galaxy S22 için şarj hızı detayı

Aylardır Samsung Galaxy S22 serisi hakkında çok sayıda rapor paylaşıldı. Ayrıca, Galaxy S22 serisinin şarj hızları hakkında da çok sayıda rapor internete düştü. Ancak bunların bazıları S22 telefonlarının 25W şarj hızı sunacağını söylerken, bazıları Samsung'un en yeni Galaxy S serisi amiral gemisi akıllı telefonlarına 45W hızlı şarj ile destekleyeceğini öne sürdü. Çin'in sertifikasyon kuruluşu 3C'de S22, S22+ ve S22 Ultra'yı 25W şarjla onayladı, ancak Danimarka merkezli sertifikalandırma kuruluşu DEMKO farklı bilgiler ile karşımıza çıktı.

SAMSUNG GALAXY S22 VE GALAXY S22 ULTRA'DAN FARKLILIK

DEMKO, Plus ve Ultra modellerini 45W şarjla onayladı. İddialara göre bu, Galaxy S22+ ve S22 Ultra'nın farklı bölgelerde farklı şarj hızlarına sahip olacağını gösteriyor olabilir. Peki ya standart model olan Galaxy S22?

Galaxy S22

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GALAXY S22 İÇİN KÖTÜ HABER

Galaxy S22 serisinin standart modeli olan Galaxy S22 için kötü bir haber var. Çünkü öne sürülenlere bakarsak, cihazın şarj hızı satın aldığınız bölge fark etmeksizin yalnızca 25W'a kadar çıkabilir.

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BATARYA KAPASİTELERİ

DEMKO, Galaxy S22 serisinin batarya kapasiteleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşmıyor. Fakat, yakın tarihli bir sızıntı, S22'nin 3.700 mAh, S22+ ve S22 Ultra'nın ise sırasıyla 4.500 mAh ve 5.000 mAh kapasitesinde bir batarya ile geleceğini ortaya çıkardı.

GALAXY S22 SERİSİ NE ZAMAN TANITILACAK?

Samsung Galaxy S22 ailesinin Galaxy Tab S8 serisi ile birlikte 9 Şubat'ta tanıtılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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