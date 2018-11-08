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Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

FETÖ'cülere yönelik operasyonlar sürerken bir haber de Başkent'ten geldi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nde tanıtım filmindeki FETÖ benzerliği nedeniyle 3 kişi açığa alındı. Gizli mesajlar ortaya çıkarıldı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nce, eğitim çalışmalarında, kongrelerde, seminerlerde gösterilmek üzere hazırlanan tanıtım filmi, son olarak ekranda yayınlanmak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna (TRT) gönderildikten sonra skandal ortaya çıkarıldı ve filmin sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Filmde evinde rahatsızlanan yaşlı vatandaşı oynayan kişinin FETÖ elebaşına benzerliği dikkatli izleyiciler tarafından fark ediliyor. Benzerlik fark edilir edilmez video yayından kaldırıldı ve başlatılan soruşturma kapsamında filmin hazırlanışında görev alan sözleşmeli personel B.T. ve F.F.U. ile eğitim bölümünden sorumlu U.Y.Ç. görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca İl Müdürlüğünde görevli onlarca personelin de soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

Skandalın ortaya çıkarılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nca videoyu incelemek üzere uzmanlar görevlendirildi. 1 dakika 56 saniyelik görüntüyü saniye saniye inceleyen uzmanlar 30'a yakın gizli mesaja ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fethullah Gülen Ankara İl Sağlık Müdürlüğü TRT

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hahahahah paronayak bunlar
Bu ne korku böyle gel diye yalvarıyordunuz sümüklü de şartların oluşmasını bekliyordu
mesaj gizliyse nededen biliyonuz......sizden iyi fetöcümü var
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