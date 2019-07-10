Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının amacı hem ülkeyi tanıtmak hem de bize yolcu tedariği sağlayan ülkelerde Türkiye'nin markalaşmasını sağlamak. Markalaşma sıkıntımız var. Bir şeyi markalaştırmak istiyorsanız, sürekli tanıtım yapmanız lazım. Sürekli tanıtım yapmazsanız markalaşma değerinizi kaybedersiniz." ifadesini kullandı.

Ersoy, HaberTürk televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının 2023 için belirlenen 65 milyar dolar turizm geliri ve 75 milyon turist hedefini yakalamak amacıyla kurulan bir yapı olduğunu belirtti.

Türkiye turizminde markalaşma ve tanıtımı ön plana almak istediklerini kaydeden Ersoy, ajansın özel sektör ve Bakanlık temsilcilerinden oluşan bir yönetim kurulu ile yönetileceğini söyledi.

Yönetim Kurulunun sektörden sağlayacağı kaynağı nereye harcayacağına kendisinin karar vereceğini bildiren Ersoy, "Yönetim Kurulu 13 kişiden oluşuyor. Bakan, bakan yardımcısı ve Tanıtma Genel Müdürü, THY Yönetim Kurulu Başkanı, 2 havalimanı grubu var, İGA ve TAV grubu. Bu iki ciro olarak büyük liman işletmecisinin dönüşümlü olarak görev yapmasını istiyoruz. Böylece 5 üye oluyor. Acentacıları temsilen, seyahat acentaları arasından oylamayla bir temsilci atamak istiyoruz." dedi.