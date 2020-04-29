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Tanıtıma gerek kalmadı: Oppo Find X2 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.04.2020 09:22 | Son Güncelleme

Oppo Find X2'nin Türkiye lansmanı gün içerisinde gerçekleştirilecek. Ancak bir operatör mağazası lansmanı bekleyemedi. Operatör mağazası, Oppo Find X2'yi daha tanıtımı yapılmadan satışa sundu. Hem de 'şaşırtan' bir fiyat ile.

Tanıtıma gerek kalmadı: Oppo Find X2 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Oppo Find X2 geride bıraktığımız Mart ayında Oppo tarafından yapılan tanıtım etkinliğinde duyurulmuştu. 12GB RAM'e ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olan Oppo Find X2, lansman sonrası bazı ülkelerde satış sunuldu. Ancak bu ülkeler arasında Türkiye yoktu. Zira, telefonun Türkiye lansmanının 29 Nisan günü yapılacağı açıklanmıştı. Ve nihayet o gün geldi. Bugün 13:30'da yapılacak çevrimiçi etkinlik ile Oppo Find X2'nin lansmanı yapılacak. Lansmanda akıllı telefonunun fiyatının da paylaşılması bekleniyordu ancak bir operatör mağazası Oppo'dan önce davrandı. Hatta telefonu satışa bile sundu.

OPPO FİND X2 TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Bir GSM operatörü, resmi internet mağazası üzerinden Oppo Find X2'yi satışa çıkarttı. İnternet mağasında listenen akıllı telefon sadece siyah renk ile satışta bulunuyor ve 10,999 TL fiyat etiketine sahip.

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FİND X2'NİN RAKİBİ ÇOK

Tepkilerden mi bilinmez, akıllı telefon çok kısa bir süre sonra satıştan kaldırıldı. Ancak fiyatı doğru kabul edersek, Oppo Find X2 Türkiye fiyatının biraz yüksek olduğunu söylememiz gerek. Zira, Oppo Find X2'den daha uygun fiyata sahip olan birçok amiral gemisi mevcut ve Oppo'nun bu akıllı telefonlarla rekabet etmesi, bu fiyat ile oldukça zor olacaktır. Fakat yine de 13:30'da başlayacak lansmanı beklemek şart. Oppo, tüketicilere bazı kampanyalar ve indirimler sunabilir.

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