Tanıtıma gerek kalmadı: Xiaomi Mi Band 5 ön siparişe açıldı! İşte 'şaşırtan' fiyatı

Xiaomi Mi Band 5 için ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Xiaomi hatırlayacağınız üzere dün akıllı bilekliğin 7 özelliğini resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşmıştı. Böylece Mi Band 5'in bilinmeyen bir tek fiyatı kalmıştı. Xiaomi'nin Mi Band 5'in fiyatını 11 Haziran günü yani yarın düzenleyeceği etkinliğe saklaması bekleniyordu. Fakat görünüşe bakılırsa yurt dışındaki bir site bunun önüne geçti.

XİAOMİ Mİ BAND 5'İN FİYATI GÖRÜNDÜ

Yurt dışında satış yapan bir internet sitesi, Xiaomi Mi Band 5'i şimdiden satışa çıkarttı. Sitede yer alan bilgilere göre Xiaomi Mi Band 5 32,99 dolardan satışta bulunuyor. Burada bir ayrışma söz konusu. Zira daha önce gelen bilgiler Mi Band 5'in 25 dolar seviyesinde bir fiyatla satışa sunulacağını gösteriyordu. Ancak site, Mi Band 5'i yaklaşık 7 dolar farkla ön siparişe açmış durumda. Üstelik bu fiyat indirim almış ve 39,90 dolardan 32,99 dolara düşmüş gibi gözüküyor.

Mİ BAND 5'İN FİYATI DOĞRU MU YOKSA DEĞİL Mİ?

Mi Band 5 fiyatı sitede yer aldığı kadarıyla aslında çok yüksek değil. Mi Band 5 yine de uygun fiyatlı bir akıllı bileklik olmayı başaracak gibi görünüyor. Ancak sitenin yaptığı satışın yanıltıcı olma ihtimali de yüksek. Hatırlarsanız ülkemizde de daha tanıtılmamış ürünler için çeşitli alışveriş siteleri sayfalar açıyor ve tahmini fiyatlarla ürünleri satışa sunuyorlardı. Aynısı bu sitenin de aklına gelmiş olabilir, neden olmasın?

