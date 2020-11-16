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  4. Tanıtıma günler kala Infiniti QX55'ten yeni ipucu!

Tanıtıma günler kala Infiniti QX55'ten yeni ipucu!

16.11.2020 16:01 | Son Güncelleme:
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Tanıtıma günler kala Infiniti QX55'ten yeni ipucu!

Infiniti, Infiniti QX55'ten yeni bir fotoğraf paylaştı. BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe gibi rakipleri bulunan ve resmi tanıtımına 3 gün kalan Infiniti QX55, yeni fotoğrafıyla bizlere ufak bir ipucu verdi.

Infiniti QX55 tanıtım tarihi için gözler 11 Kasım'daydı. Ancak firma tarafından alınan sürpriz bir karar sonucu QX55'in tanıtım tarihi değişti. Tanıtım tarihinde yapılan ani değişiklik sonucu İnfiniti, otomobilseverlerin gönlünü almak için midir bilinmez yeni otomobili için önemli sayılabilecek bir fotoğraf paylaştı.

İŞTE INFİNİTİ QX55'İN YENİ FOTOĞRAFI

Infiniti Facebook hesabından paylaştığı o fotoğrafta QX55'in C sütununu gösterdi. Otomobilin tamamına dair herhangi bir bilgi edinemediğimiz fotoğrafta, QX55'in coupe görünümlü bir otomobil olacağı göze çarpıyor.

Infiniti QX55

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INFİNİTY QX55 TANITIM TARİHİ NE ZAMAN?

Infinity QX55 tanıtım tarihi için de paylaşımın açıklama kısmında 'Takvimlerinizde 17 Kasım 17:55 (PST)'i işaretleyin' notu yer aldı. 17 Kasım'da tanıtılacak otomobil, merakla bekleniyor.

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