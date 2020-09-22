Tanıtıma saatler kala: Galaxy S20 FE resmi videosu ile görüntülendi!

Samsung Galaxy S20 FE (Samsung Galaxy S20 Fan Edition) Samsung'un duyurusuna göre yarın (23 Eylül) düzenlenecek ''Galaxy Unpacked for Every Fan / Tüm Hayranlar için Galaxy'' etkinliğinde tanıtılacak. Tanıtım öncesi ise Galaxy S20 FE'nin birçok özelliği sızdırılmış durumda. Bugün ise Galaxy S20 FE'nin videosu bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

İŞTE SAMSUNG GALAXY S20 FE'NİN SIZDIRILAN VİDEOSU

Galaxy S20 Fan Edition'ın sızdırılan resmi videosunda telefonun özellikleri sıralanıyor. Videoda Galaxy S20 FE'nin yapay zeka destekli kamerası, gece modu ve hızlı şarj destekli 4.500 mAh gücündeki bataryası hakkında bazı bilgiler veriliyor. Video temel bir tanıtım olarak öne çıkıyor.

Samsung S20 FE Promo Video. pic.twitter.com/8G7o1WYka0 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 21, 2020

GALAXY S20 FE'NİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Sızıntılara göre, Galaxy S20 FE'nin özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran bulunacak. Bu ekranın altında ise Exynos 990 / Snapdragon 865 işlemcisi, 6 GB / 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı yer alacak. Telefonun kameraları ise 12 MP genil açılı kamera + 12 MP ultra genil açılı kamera + 8 MP 3x telefoto kamera olarak sıralanacak. Galaxy S20 FE'nin 30X dijital zoom yapacağı söyleniyor. Son olarak Samsung Galaxy S20 FE'nin yarınki Samsung etkinliğinde tanıtılacağını tekrar aktaralım.

