Tanıtıma saatler kala: Huawei Mate 40 Pro fiyatı ile karşımıza çıktı!

Huawei Mate 40 serisi için artık bekleyiş sona ermek üzere. Huawei, saatler sonra düzenleyeceği etkinlik ile birlikte Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus ve Mate 40 Porsche Design'dan oluşması beklenen Huawei Mate 40 serisini görücüye çıkartacak. Mate 40 ve Mate 40 Pro Plus'ın fiyatı hakkında henüz bir bilgi olmasa da, ortaya çıkan bir ekran görüntüsü Huawei Mate 40 Pro'nun fiyatını gözler önüne seriyor olabilir.

HUAWEİ MATE 40 PRO FİYATI

Huawei Mate 40 Pro fiyatı, Almanya'daki bir internet mağazasında görüntülendi. Buna göre Huawei Mate 40 Pro fiyatı 1.199 eurodan satışa sunulacak. Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip akıllı telefonun teslimatları ise 9 Kasım'da başlayacak. En azından iddialar bu yönde.

RESMİLEŞMESİ BEKLENEN HUAWEİ MATE 40 PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate 40 Pro özellikleri arasında 6,76 inç büyüklüğünde OLED bir ekran olacağı söyleniyor. Bu OLED ekrana, 5G destekli Kirin 9000 işlemcisi, 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik edecek gibi görünüyor. Akıllı telefonun en dikkat çeken yanı ise sızıntılara göre kameraları olacak. Mate 40 Pro'nun 65W hızlı şarj desteği ile gelmesi ise muhtemel. Tüm bunların gerçek olup olmadığını ise TSİ 15:00'da düzenlenecek Huawei Mate 40 serisi etkinliğinde öğreneceğiz.

