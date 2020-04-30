Tanıtımı bekleyemediler: Karşınızda Xiaomi Redmi Note 9!

Xiaomi,yeni akıllı telefonlarını duyurmak için 30 Nisan günü yani bugün bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Xiaomi Redmi Note 9'un yanı sıra Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın da tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Xiaomi Mi Note 10'un ilk görselini dün sizlerle paylaşmıştık. Ancak Xiaomi Redmi Note 9'dan uzun zamandır haber alamıyorduk. Nitekim, tanıtıma saatler kala Xiaomi Redmi Note 9 da kendini göstermedi.

XİAOMİ REDMİ NOTE 9 TANITIMA SAATLER KALA GÖRÜNTÜLENDİ

Sızıntı kaynaklarının Redmi Note 9'a ait olduğunu söylediği görsellere bakılırsa Xiaomi Redmi Note 9 Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max'e oldukça benzeyecek. Nokta çentikli yapı, Xiaomi Redmi Note 9'da da aynen devam ettirilecek. Fotoğraflardan telefonun özelliklerini anlamamız takdir edersiniz ki pek mümkün değil. Ancak cihazın iç donanımı hakkında da bazı iddialar var.

XİAOMİ REDMİ NOTE 9 ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi Redmi Note 9 özellikleri arasında iddialara göre 6,53 inç büyüklüğünde FullHD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran olacak. Bu ekranın hemen altında MediaTek Helio G85 işlemcisi yer alacak. Telefon 3GB RAM + 64GB dahili depolama alanı ve 4GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip iki farklı model ile gelecek.