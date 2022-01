Tanıtımına az kaldı! Alfa Romeo Tonale için meraklandıran paylaşım

Yeni Alfa Romeo Tonale'nin resmi lansmanı yaklaşıyor. İtalyan markanın C segment SUV'u, çok yakında resmi olarak görücüye çıkacak. Resmi tanıtımına az kalan yeni Tonale için Alfa Romeo'nun sosyal medya ekibi ise yeni bir teaser yayınladı.

Yayınlanan yeni teaser'da Alfa Romeo Tonale'nin agresif ön yüzü gösterildi. Buna ek olarak, kabin içinde yer alan bazı detaylar yansıtıldı. Ancak daha fazla bilgi veya görüntü paylaşılmadı.

A driver-centric cockpit: discover the multi-function “Cannocchiale” cluster of the new #AlfaRomeoTonale on February 8th. Let "La Metamorfosi" begin! https://t.co/fcxY3NRUgF #AlfaRomeo pic.twitter.com/5NB54nlUph