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Tanıtımına az kaldı! Alfa Romeo Tonale için meraklandıran paylaşım

28.01.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni C segment SUV Alfa Romeo Tonale'nin resmi lansmanı yaklaşırken, İtalyan otomobil üreticisi yeni bir paylaşımda bulundu. Alfa Romeo, yaptığı paylaşımda, otomobilin ön yüzünü gösterdi. Peki Alfa Romeo Tonale ne zaman tanıtılacak? İşte Alfa Romeo Tonale için verilen resmi lansman tarihi...

Tanıtımına az kaldı! Alfa Romeo Tonale için meraklandıran paylaşım

Yeni Alfa Romeo Tonale'nin resmi lansmanı yaklaşıyor. İtalyan markanın C segment SUV'u, çok yakında resmi olarak görücüye çıkacak. Resmi tanıtımına az kalan yeni Tonale için Alfa Romeo'nun sosyal medya ekibi ise yeni bir teaser yayınladı.

ALFA ROMEO'DAN YENİ TONALE PAYLAŞIMI

Yayınlanan yeni teaser'da Alfa Romeo Tonale'nin agresif ön yüzü gösterildi. Buna ek olarak, kabin içinde yer alan bazı detaylar yansıtıldı. Ancak daha fazla bilgi veya görüntü paylaşılmadı.

NE ZAMAN TANITILACAK?

Alfa Romeo'nun geçtiğimiz günlerde duyurduğu gibi otomobil, 8 Şubat'ta tanıtılacak. Aktarılanlara göre yeni Tonale, fiyat, boyut ve teknik özellikler açısından Alfa Romeo Stelvio'nun altına konumlandırılacak. Güç aktarma organları hakkında ise henüz bir bilgi yok.

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