Tanju Çolak'tan itiraf: Uçak düşsün diye dua ettim!

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan Türk futbolunun efsane golcülerinden Tanju Çolak çarpıcı itirafıyla gündeme oturdu.

FATİH TERİM İTİRAFI OLAY OLDU

Fatih Terim ile arasının iyi olmadığını belirten Çolak, "Antalya'daki teknik direktörler seminerine giderken, Fatih Terim, Haluk Ulusoy, Metin ve Oğuz'la uçağa bindim. Başladım dua etmeye. Uçak düşsün de Türkiye kurtulsun diye. Uçak düşmedi. Uçaktan indik. Bir araç geldi, dördü bindi beni arabaya almadılar. Ağladım. Avrupa gol kralı bana yapıyorlar bunu. Bana yapılıyorsa herkese yapılır bu." ifadelerini kullandı.

"RIDVAN DİLMEN TFF BAŞKANI OLMALI"

Çolak, Dilmen'le ilgili yaptığı açıklamalarda "Bence TFF Başkanı Rıdvan Dilmen olmalı. Son 3-4 senedir, futbola yön veren, istediğini oraya koyan, istediğini alan bir kardeşimizdir Rıdvan. Ha gölge başkan, ha içeride... Bence içeride olması daha doğru olur. Futbolu bilen biri. Geçmişe baktığımızda federasyon başkanı olmuş hiçbir futbolcu yok. Rıdvan olursa, bir ilki başarır." diye konuştu.



