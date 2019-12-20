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Tanju Çolak ve protokol down sendromlu çocuklarla halay çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:29 | Son Güncelleme

SAMSUN'da özel bir kurumda eğitim gören down sendromlu öğrencilerin düzenlediği eğlence programında kent protokolü, çocuklarla birlikte halay çekti.  Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu üçüncü kademe öğrencileri tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı İsa Fidan Konferans Salonu'nda eğlence programı düzenlendi.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da özel bir kurumda eğitim gören down sendromlu öğrencilerin düzenlediği eğlence programında kent protokolü, çocuklarla birlikte halay çekti.
Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu üçüncü kademe öğrencileri tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı İsa Fidan Konferans Salonu'nda eğlence programı düzenlendi. Etkinliğe Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun Jandarma Komutanı İbrahim Güven, eski milli futbolcu Tanju Çolak daire müdürleri, hakim ve savcılar ile öğrenci velileri katıldı. Programda, down sendromlu öğrenciler halay çekti. Halaya vali, başsavcı ve eski milli futbolcu Tanju Çolak da eşlik etti. Çeşitli gösterilere de imza atan öğrenciler, türküler söyledi.
‘ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ’
Programda konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Kılıç, “Bilinki ki yalnız değilsiniz. Kendilerini seven, destekleyen, her an yardıma koşabilecek hakim, savcı, avukat, komutan, emniyet müdürü, başkan ağabeyleri, başsavcı amcaları ve bir vali babaları var. Bunun farkında olsunlar. Bu özgüvenle hayatlarını idame etsinler” diye konuştu.

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