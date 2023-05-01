Tanju Özcan 'çalındı' dedi, gerçek bambaşka çıktı! AK Parti'den sert tepki

Bolu Belediyesi tarafından İzzet Baysal Mahallesi’ne sulama kanalının üzeri kapatılarak yapılan yürüyüş yolunun üzerine 22 adet heykel yerleştirildi. Yürüyüş yoluna ayı, kurbağa, kaplumbağa, tavşan gibi çeşitli hayvan heykellerinin yanı sıra elinde çay tepsisi olan 'Adile Naşit' heykeli de konuldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından 'Adile Naşit' heykelinin elindeki çay tepsisinin çalındığını açıkladı.

Özcan paylaşımında, “Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi, birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Gerizekalılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim. Uyarıyorum. O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim.” ifadelerini kullandı.

HEYKELİN TEPSİSİ, BELEDİYE EKİPLERİNCE TAMİRAT İÇİN ALINMIŞ

Özcan’ın paylaşımının ardından çalındığı iddia edilen heykeldeki tepsinin oyun oynayan çocuklar tarafından tahrip edildiği ortaya çıktı. Tepsinin kırıldığını gören bir esnafın belediyeyi arayarak ihbarda bulunduğu, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de heykelin kırılan kısmını alarak tamirat için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Heykelin zarar gören kısmının tamirat işleminden sonra geri koyulacağı öğrenildi.

AK PARTİ İL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, de kendilerini suçlayan Başkan Özcan’a tepki göstererek, “Şimdi tekrar soruyorum, geri zekalı kim ? Uhdesindeki Zabıta ve Park Bahçeler Müdürü’nden haberi olmayan Belediye Başkanı kim? Hırsız kim? Cevap verme bence Tanju Özcan. Millet verecek az kaldı sabret. Aslında kaybolan tepsi değil. Heykelcikler için kaybolan Bolu’nun 22 milyonu. Doğru mu Tanju Özcan?” dedi.

(DHA)

