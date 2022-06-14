Tanju Özcan: CHP, Bolu Belediye Başkanı'nı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de partiden ihraç edildi.

Tanju Özcan'ın 16 Mayıs'taki belediye meclisi toplantısında AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle disipline sevki kararlaştırıldı.

Özcan'ın söz konusu toplantıda, oylamada el kaldıran Çınar'a yönelik, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri kamuoyunda tepki çekmişti.

Çınar, olayın ardından koruma kararı aldırmıştı.

Özcan, bir süre sonra tedbir kararının kaldırıldığını açıklamış; sosyal medya hesabından, "Evli barklı adamım, dedim diye Bolu 1. Aile Mahkemesi'nce verilen ihtiyat-i tedbir kararı, Bolu 2. Aile Mahkemesi'nce kaldırılmıştır" ifadelerini paylaşmıştı.

Özcan, daha önce de katıldığı bir televizyon programında, kendisinden tüp bebek için yardım isteyen bir kadınla ilgili anısını anlatırken,'Benim bebeğim olmuyor, bana yardımcı olabilir misiniz' dedi… Hanımefendi dedim ben size nasıl yardımcı olabilirim o konuda… Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş…" sözleri nedeniyle de geçen yıl Eylül ayında "uyarı" istemiyle disipline sevk edilmişti.

Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan'ın uyarı almasına karar vermişti.

Özcan, geçen hafta da Cumhurbaşkanlığı için aday olabileceğine dair bir tweet paylaşmış; "Yol verin ben bu resti göreyim" ifadelerini kullanmıştı.

https://twitter.com/tanjuozcanchp/status/1533831936367534081

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi

Öte yandan, rüşvet iddiaları nedeniyle geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi.

İçişleri Bakanlığı, Şubat ayında Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı.

