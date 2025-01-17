Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek açıkladı! Bolu Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 43 bin lira oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyede işçilere ödenecek taban ve tavan fiyatları açıkladı.

"HÜKÜMETİN 'SİLKELEME' ÇABALARINA RAĞMEN 43.000 TL'YE YÜKSELTTİK"

Yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyen Özcan, "İkimiz de bütçe yönetiyoruz. Son 5 yıl içinde biz Bolu’da, kayıp kaçakları bularak, israf etmeden, adrese teslim ihale yapmadan bütçe gelirimizi büyüttük ve borçlarımızı da ciddi anlamda azalttık. Bunun sonucunda, devlet kurumlarının tüm engellemelerine ve hükümetin ‘Silkeleme’ çabalarına rağmen en düşük alan belediye çalışanımızın aylık ücretini 43.000 TL’ye (2 asgari ücret kadar) yükselttik" dedi.

"ÇALIŞANLARIMIZI PAHALILIĞA KARŞI EZDİRMEDİK"

Özcan açıklamasının devamında ise "Siz ise aynı sürede, bu devlete uzun yıllar emek veren ve prim ödeyen emeklilerimizin maaşını 14.500 TL dahi yapamadınız. Sonuç itibarıyla biz belediye olarak çalışanlarımızı pahalılığa karşı ezdirmedik. Ekonomi bizden sorulur diyen siz ve hükümetiniz ise asgari ücretliyi ve emekliyi perişan ettiniz. Tablo ortada, sizin ekonomiyi yönetemediğiniz ve ülkeyi batırdığınız ortaya çıktı. Allah rızası için bir an önce koltuğunuzu işi bilenlere devredin" dedi.

YIL İÇİNDEKİ İKRAMİYELERİN AYLIK GETİRİSİ 3 BİN 800 LİRA

Öte yandan paylaşılan tabloda en yüksek işçi ücretinin ise 62 bin 500 liraya yükseltildiğine yer verildi. Ayrıca belediye işçilerinin yıl içerisinde aldıkları ikramiyelerin aylık getirisi ise ortalama 3 bin 800 lira olarak açıklandı.