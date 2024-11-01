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  4. Tanju Özcan'dan Ahmet Özer açıklaması! "Kefil olmadığım kimse için tweet atmam"

Tanju Özcan'dan Ahmet Özer açıklaması! "Kefil olmadığım kimse için tweet atmam"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.11.2024 00:09
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı. CHP, gelişmelerden sonra Esenyurt'ta miting düzenledi ve Tanju Özcan mitinge katılmadı. Özcan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu

Tanju Özcan'dan Ahmet Özer açıklaması! "Kefil olmadığım kimse için tweet atmam"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı.

CHP karara tepki gösterdi ve bugün Esenyurt’ta miting düzenledi. Gerçekleşen mitinge birçok belediye başkanı katılırken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katılmadı.

Tanju Özcan mitinge katılmamasına ilişkin Tv100 Editörü Tuğba Suiçmez’e konuştu.

"OLAYI BÜTÜN YÖNLERİYLE GÖRMEK İSTİYORUM"

Özcan'ın TV100'e yaptığı açıklama şöyle;

"Sebepleri var tweet atmak istemedim. Kefil olmadığım kimse için tweet atmam.
Olayı bütün yönleriyle görmek istiyorum, gördükten sonra değerlendireceğim.
Ahmet Özer seçilmiş biri ama ben hayatımda hiç görmedim. Ama masumiyet karinesine inanmak istiyorum."

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Tanju Özcan Ahmet Özer
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