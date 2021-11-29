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Tanju Özcan'dan canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Söylemleri beni rahatsız ediyor

29.11.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Canan Kaftancıoğlu'nun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor" diyerek sözde Ermeni meselesindeki tutumunu örnek gösterdi.

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan katıldığı bir canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Programda Özcan, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

"SÖYLEMLERİNİN ÖNEMLİ BİR KISMI BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Özcan, "Kaftancıoğlu ile ideolojik olarak çok ciddi farklılıklarımız var. Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarına devam eden CHP'li Özcan, "Ermeni soykırımı ile ilgili söylemleri beni çok rahatsız etmişti." dedi.

KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşarak "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915" ifadelerine yer vermişti.

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CHP Canan Kaftancıoğlu
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